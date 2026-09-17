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Eski eşini vurup kaçıran erkek yakalanacağını anlayınca intihar etti

Diyarbakır’da eski eşi M.K.’yi vurup yaralı halde otomobiline bindirerek kaçan Ö.K., polis takibinde aynı silahla intihar etti.

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Eski eşini vurup kaçıran erkek yakalanacağını anlayınca intihar etti
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Diyarbakır’da Ö.K., tartıştığı eski eşi M.K.’yi tabancayla vurduktan sonra yaralı kadını zorla otomobile bindirerek kaçtı. Polis takibinde aynı silahla kendini vuran Ö.K. ile M.K. hayatını kaybetti.

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YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Millet Bahçesi yerleşkesinde bulunan kütüphanenin önünde yaşandı. Konuşmak için bir araya gelen Ö.K. ile eski eşi M.K. arasında tartışma çıktı. Ö.K., M.K.’ye ateş ettikten sonra yaralı kadını otomobiline bindirip uzaklaştı.

Eski eşini vurup kaçıran erkek yakalanacağını anlayınca intihar etti - Resim : 2

İhbar üzerine harekete geçen polis, aracı Mardin yolunda takibe aldı. Polisten kaçamayacağını anlayan Ö.K., aynı tabancayla kendini vurdu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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