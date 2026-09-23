Esenyurt'ta korkutan yangın: Fabrika ve 4 iş yerine sıçradı

Esenyurt'ta bir oto lastikçide çıkan yangın, bitişikteki 4 iş yeri ile bir yemek fabrikasına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, 5 iş yeri ile fabrikada hasar oluştu.

YANGIN OTO LASTİKÇİDE BAŞLADI

Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki oto lastikçide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ALEVLER BİTİŞİK İŞ YERLERİ VE YEMEK FABRİKASINA SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen yangında alevler iş yerinin bitişiğindeki oto elektrik, lastik ve yedek parça satan 4 iş yerine ulaştı. Yangın ayrıca yan taraftaki 3 katlı, yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alana sahip yemek fabrikasına da sirayet etti.

YAKLAŞIK 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri yangına 4 farklı noktadan müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YARALANAN OLMADI, HASAR OLUŞTU

Olayda yaralanan olmadı. 5 iş yeri ile yemek fabrikasında hasar meydana geldi.

AA-DHA