Erdoğan'ın yıllar önce indiği pazarın bugünkü hali 'gözleri doldurdu'

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın 2004 yılında Başbakan olduğu dönemde Ankara Çankaya’daki Kırkkonaklar semt pazarında yaptığı alışverişte ödediği ücret ile bugün aynı ürünler için gereken tutar arasındaki fark dikkat çekti.

Sözcü'de yer alan habere göre, Erdoğan’ın 22 yıl önce pazardan aldığı çilek, erik, salatalık, yumurta, soğan, karpuz ve simitten oluşan alışveriş sepetindeki ürünlerin fiyatı yıllar içinde katlandı.

BAZI ÜRÜNLERDE ARTIŞ 100 KATI AŞTI

2004 yılında kilogramı 1.5 liradan alınan eriğin fiyatı bugün 132 kat, 50 kuruşa alınan 2 kilogram soğanın ise yaklaşık 131 kat zamlandı. Salatalığın kilogram fiyatı da 1 liradan 100 liraya çıktı.

Erdoğan’ın o dönem yaptığı alışverişin toplam maliyetinin bugün yaklaşık 52 kat arttı.

TEZGAH SAYISI 100’DEN 9’A DÜŞTÜ

Bir dönem yoğunluk yaşanan Kırkkonaklar semt pazarında bugün sessizlik hakim. Pazardaki tezgah sayısı da yıllar içinde yaklaşık 100’den 9’a kadar düştü.

Pazarcı esnafı Halil Kurt, vatandaşın alım gücündeki düşüş nedeniyle pazara ilgisinin azaldığını söyledi.

"Domates 150 lira, biber 100 lira. 36 senedir buradayım. Tezgah sayısı 100’den, önce 50’ye şimdi 9’a düştü. 10 liraya çorap alıyorum, 15 liraya satıyorum. 3 tane satsam, onun kârıyla bir ekmek alamıyorum"

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da 22 yıl sonra aynı pazarı ziyaret etti. Kara, pazardaki hareketliliğin azaldığını, esnafın tezgah kapattığını ve vatandaşın alım gücünün düştüğünü söyledi: