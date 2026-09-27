Erbakan Gülistan Doku'nun ailesiyle görüştü: Sonuna kadar takipçisi olacağız

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın Diyarbakır’da ziyaret ettiği Gülistan Doku’nun ailesiyle telefonda görüştü. Erbakan, Doku’nun dosyasını sonuna kadar takip edeceklerini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Diyarbakır’daki temasları kapsamında Gülistan Doku’nun ailesini ziyaret etti.

Kılıç, ziyaret sırasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı telefonla arayarak aileyle görüştürdü.

Erbakan, görüşmede Gülistan Doku’nun dosyasını takip edeceklerini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gülistan Doku davasının sonuna kadar takipçisi olacağız! Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Gülistan Doku’nun ailesiyle telefonla görüştü"

Doku'yu üniversite öğrencisi olduğu Tunceli'de şehrin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in öldürdüğüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Eski vali, oğlu ve eşi dahil 38 kişi tutuklandı.