Emekli Tümgeneral, AKP'li Çelebi'nin referandum telefonunu ifşa etti! Yalanlama yok ama yanıt var

AKP'li vekil Mehmet Ali Çelebi, 2017 yılındaki referandum döneminde emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'u arayarak "Komutanım bu anayasa geçerse Türkiye mahvolur" dediğine ilişkin iddiayı yalanlayamadı.

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, katıldığı bir canlı yayında CHP'den AKP'ye geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, 2017'deki referandum döneminde kendisini arayarak "Komutanım bu anayasa geçerse Türkiye mahvolur" dediğini açıkladı.

Mehmet Ali Çelebi, Yavuz'un iddialarına karşı sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

"Komutanım bu anayasa geçerse Türkiye mahvolur" dediğini inkar edemeyen Çelebi, Ahmet Yavuz'u hedef gösterdi.

Çelebi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Tele1 paşası Ahmet Yavuz denen adam yine benim adım üzerinden sağa sola sinyal vermiş.

Kumpas davalarda yatan askeri casusluk sanıklarına 'siz ayrı, balyoz ayrı' diyen adam çıkmış adaletten ve doğruluktan bahsediyor. Cumhurbaşkanımızın yanında yer almak için kendisine yazdığın mektubu ne çabuk unuttun!

-Önce Vatan partisi üyesi oldun.

-Sonra Zafer Partisi doğru yolda dedin.

-2023 seçimlerinden önce oyum Sn. Kılıçdaroğlu’na dedin kaybedince hakaret ettin.

-İmamoğlu kazanınca yanında yer almaya çalıştın ama yargılanmaya başladığı an Sözcü’den kaçtın, kayboldun.

-Şimdi Özgür Özel yeni parti kursun beni alsın peşindesin.

Bu adam çıkmış karakter dersi vermeye kalkıyor! Başka kapıya!"

YAVUZ NE DEMİŞTİ?

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Çelebi hakkında şöyle konuşmuştu:

"Türkiye karakter testinden geçiyor. Mehmet Ali Çelebi dediğiniz adam 2017'de beni telefonla aradı. 'Komutanım bu anayasa geçerse Türkiye mahvolur' dedi. Yola çıkalım, hayırlı konvoyla yola çıktık, 17 vilayet dolaştık. Sonrasında... Bak dedim, hiçbir CHP... O zaman o CHP'nin içinde, hiçbir CHP'li meselesi değil, biz halka ulaşacağız, halka ulaşacağız. Zaman zaman uyardığım da oldu. Gittik biz dolaştık insanlara. Ne oldu? Şimdi söylediğini bıraktı, gitti AK Parti'ye ve yani bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni savunuyor. Yani insanlar bunları gördükçe çılgına dönüyor."