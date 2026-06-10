Depremde 4 kişiye mezar olan Özgür Apartmanı davasında tutuksuz sanıklar için karar çıkmadı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Özgür Apartmanı ile ilgili 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

İKİ SANIK DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim E. ve Harita Şube Şefi Gökalp Ç. ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklar; eski Seyhan Belediyesi İmar Müdür Yardımcısı Sitare K. ile apartmanın müteahhitleri Mahmut ve Murat A. ise duruşmaya gelmedi.

" HERHANGİBİR KUSURUM YOK"

Duruşmada söz alan Alim E., hakkındaki iddiaları reddederek, "Geçmişte görev alanımdaki tüm sorumluluklarımı eksiksiz tamamladım. Yıkılan binayla ilgili herhangi bir kusurum yok." dedi.

Bilirkişi raporunun henüz dosyaya ulaşmadığını hatırlatan sanığın ardından söz alan Gökalp Ç. de faciada kendisinin hiçbir hatası bulunmadığını savundu.

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti. Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip Karadeniz Teknik Üniversitesinden istenen bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

22 BUÇUK YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

6 Şubat 2023'te meydana gelen Pazarcık merkezli 7,7'lik ilk depremde hasar gören Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Özgür Apartmanı, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci sarsıntıda tamamen çökmüş ve 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. (AA)