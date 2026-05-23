CHP'li başkanlardan olağanüstü zirve

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, partinin en üst karar organı olan kurultaya yönelik yargıdan çıkan iptal kararının ardından hızla harekete geçti. BirGün'den Musatafa Bildircin'in haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen olağanüstü toplantı saat 10.00'da başladı. CHP kaynakları, başkanların katıldığı bu kritik toplantıda, yeni dönemde izlenecek yol haritasının masaya yatırıldığını bildirdi. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından başkanların ortak bir yazılı açıklama yapacağı ve bu metinle CHP Lideri Özgür Özel ile parti yönetimine net bir destek çağrısı yapması bekleniyor.

DÜNKÜ ZİRVEYE KATILAMAYANLAR BUGÜN ANKARA'DA

Bugün gerçekleşen zirvenin arka planında, iptal kararının hemen ardından dün başlayan yoğun mesai yer alıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 38’inci Olağan Kurultay iptal kararının kamuoyuna yansımasıyla birlikte dün partisinin Büyükşehir Belediye Başkanları ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Ancak Adana, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları mevcut programları sebebiyle dünkü ziyarete katılamadı. Yaşanan bu gelişme üzerine, dün Genel Merkez'de olamayan başkanların da katılımıyla bugün Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde ABB'de ikinci bir buluşma organize edildi.

KRİTİK TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Başkentte olağanüstü gündemle toplanan zirveye partinin yerel yönetimler düzeyindeki önemli isimleri katılım sağladı. Toplantıda; Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer yer aldı.