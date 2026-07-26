Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Borç husumeti cinayetle bitti! Tetikçi 16 yaşında

Borç husumeti cinayetle bitti! Tetikçi 16 yaşında

Adana'da dükkanında oturan PVC ustası, ağabeyinin borcu nedeniyle 16 yaşındaki bir çocuğun silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Yakalanan azmettirici ve çocuk tetikçi tutuklanırken, motoru süren şüpheli ise halen aranıyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Olay, 20 Temmuz’da saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. Başlarında kask bulunan 2 kişi, motosikletle PVC ustası Ali Güloğlu’nun (45) iş yerinin önüne gitti. Motosikletten inen A.E.M. (16), iş yerine girerek taburede oturan Güloğlu’na peş peşe ateş etti.

Borç husumeti cinayetle bitti! Tetikçi 16 yaşında - Resim : 1

Karnından ve bacağından vurulan Güloğlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler geldikleri motosikletle kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından hastaneye kaldırılan Güloğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Borç husumeti cinayetle bitti! Tetikçi 16 yaşında - Resim : 2

POLİS 300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELEDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 300 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis düzenlediği operasyonla, silahı ateşlediği belirlenen 16 yaşındaki A.E.M. ile saklanmasına yardımcı olduğu belirtilen F.E.'yi (25) yakaladı.

Borç husumeti cinayetle bitti! Tetikçi 16 yaşında - Resim : 3

AZMETTİRİCİ S.E. TUTUKLANDI, MOTORU SÜREN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Emniyete götürülen şüpheli A.E.M., sorgusunda saldırıyı S.E.'nin (26) düzenlettirdiğini öne sürdü. İfade üzerine harekete geçen polis, S.E.'yi de gözaltına aldı. Polisin yaptığı araştırmada; Güloğlu'nun ağabeyinin, S.E.’ye borçlu olduğu ve ödemediği gerekçesiyle taraflar arasında husumet başladığı tespit edildi.

Borç husumeti cinayetle bitti! Tetikçi 16 yaşında - Resim : 4

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.M. ile S.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırı sırasında motosikleti kullanan diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Adana Cinayet
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro