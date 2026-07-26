Borç husumeti cinayetle bitti! Tetikçi 16 yaşında

Olay, 20 Temmuz’da saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. Başlarında kask bulunan 2 kişi, motosikletle PVC ustası Ali Güloğlu’nun (45) iş yerinin önüne gitti. Motosikletten inen A.E.M. (16), iş yerine girerek taburede oturan Güloğlu’na peş peşe ateş etti.

Karnından ve bacağından vurulan Güloğlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler geldikleri motosikletle kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından hastaneye kaldırılan Güloğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

POLİS 300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELEDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 300 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis düzenlediği operasyonla, silahı ateşlediği belirlenen 16 yaşındaki A.E.M. ile saklanmasına yardımcı olduğu belirtilen F.E.'yi (25) yakaladı.

AZMETTİRİCİ S.E. TUTUKLANDI, MOTORU SÜREN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Emniyete götürülen şüpheli A.E.M., sorgusunda saldırıyı S.E.'nin (26) düzenlettirdiğini öne sürdü. İfade üzerine harekete geçen polis, S.E.'yi de gözaltına aldı. Polisin yaptığı araştırmada; Güloğlu'nun ağabeyinin, S.E.’ye borçlu olduğu ve ödemediği gerekçesiyle taraflar arasında husumet başladığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.M. ile S.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırı sırasında motosikleti kullanan diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.