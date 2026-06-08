Bodrum’da inşaat yasağını delenlere peş peşe ceza yağdı: Toplam 2.4 milyon lira kesildi!

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde turizm sezonu nedeniyle uygulamaya konulan inşaat yasağını ihlal eden firmalara ve şantiyelere adeta ceza yağdı. Yasak kurallarına uymadığı tespit edilen işletmelere kesilen idari para cezalarının toplam tutarı 2 milyon 481 bin 861 liraya ulaştı.

Bodrum genelinde 15 Mayıs ile 15 Ekim tarihleri arasında geçerli olan inşaat yasağı kapsamında, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim mesaisi yürütüyor.

Yasağın yürürlüğe girdiği 15 Mayıs gününden itibaren harekete geçen zabıta ekipleri, yarımada genelindeki tüm çalışma alanlarını ve şantiyeleri mercek altına aldı.

271 AYRI CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimler ve incelemeler sonucunda, yasak kararına uymadığı belirlenen 196 inşaat şantiyesi ile beton firmalarına ait 75 araç hakkında yasal işlem başlatıldı. Böylelikle yasağı ihlal edenlere yönelik toplamda 271 ayrı cezai işlem uygulanmış oldu.

Bu işlemler sonucu kuralları çiğneyen firmalara toplam 2 milyon 481 bin 861 lira tutarında idari para cezası kesildi.

DENETİMLER 15 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Bodrum Belediyesi yetkilileri, ilçenin huzuru ve turizm sezonunun olumsuz etkilenmemesi adına denetimlerin 15 Ekim tarihine kadar aralıksız bir şekilde devam edeceğini kamuoyuna bildirdi. (DHA)