BM'de üst düzey Türk ataması: Eski AFAD Başkanı iki göreve getirildi

Halktv.com.tr/ÖZEL HABER

Helin Yılmaz

Birleşmiş Milletler’de (BM) Türkiye’den bir isim üst düzey göreve getirildi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durum Yardım Koordinatörü Tom Fletcher’ın 28 Eylül’de yaptığı duyuruya göre, Dr. Mehmet Güllüoğlu, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nde (OCHA) İnsani Sektör Bölümü Direktörü ve OCHA Cenevre Ofisi Başkanı olarak atandı.

Güllüoğlu, insani yardım, afet yönetimi ve halk sağlığı alanlarında 20 yılı aşkın deneyime sahip. Daha önce Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü ve AFAD Başkanlığı görevlerinde bulunan Güllüoğlu, 2020 yılında Tanzanya Darüsselam Büyükelçisi olarak atanmıştı. Türk Kızılayı da Güllüoğlu’nun 2013-2017 yılları arasında genel müdürlük görevini yürüttüğünü doğruluyor.

KIZILAY’DAN AFAD’A, ARDINDAN DİPLOMASİYE

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Güllüoğlu, insani yardım ve sağlık alanlarında çeşitli ulusal ve uluslararası çalışmalarda görev aldı.

2013 yılında Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevine getirilen Güllüoğlu, 2017 yılına kadar bu görevi yürüttü. Ağustos 2017’de AFAD Başkanlığı’na atanan Güllüoğlu, yaklaşık dört yıl boyunca kurumun başkanlığını yaptı.

Güllüoğlu, 8 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla Tanzanya’nın Darüsselam Büyükelçiliği görevine atandı.

GAZZE'DEKİ İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINI KOORDİNE ETTİ

Güllüoğlu, son dönemde Türkiye’nin Filistin ve Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmalarında da görev aldı.

2025 yılında Türkiye’nin Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü olarak görevlendirilen Güllüoğlu, Gazze’ye yönelik insani yardım faaliyetlerinin yerinde takibi ve ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanmasından sorumlu oldu.

Bu görevi kapsamında Gazze’deki insani yardım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yardımların koordinasyonuna yönelik çalışmalarda bulundu.

BM GENEL KURULU’NUN ARDINDAN GELDİ

Güllüoğlu’nun OCHA’daki yeni görevleri, 22-23 Eylül’de gerçekleştirilen BM Genel Kurulu toplantılarının ardından açıklandı.

Yeni göreviyle birlikte Güllüoğlu, Birleşmiş Milletler’in insani yardım operasyonlarının koordinasyonunda önemli görevlerden ikisini üstlenecek.