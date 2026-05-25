Bayburt'ta uyuşturcu operasyonu: Köy evine baskında 3 gözaltı
Bayburt'un Akşar köyünde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Bayburt İl Jandarma Komutanlığına bağlı narkotik ekiplerince Akşar köyüne operasyon düzenlendi.
Ekiplerce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda R. S., H. S. ve A. K. gözaltına alındı.
OPERASYONDA YÜZLERCE HAP ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 291 uyuşturucu hap, hassas terazi, 3 cep telefonu, uyuşturucu madde bulunan tütün doldurulmuş 9 makaron ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltındaki 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)
