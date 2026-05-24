Yangın diye gittiler yarım milyon liralık uyuşturucu buldular!

Şişli’de bir binanın en üst katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde uyuşturucu serası buldu.

Olay, 21 Mayıs Perşembe günü saat 17.50 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan göre bir binanın en üst katındaki daireden duman yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, alevleri söndürdü. İtfaiye tarafından yapılan ilk incelemede, dairede uyuşturucu yetiştirmede kullanıldığı değerlendirilen düzenekler buldu.

YANGIN UYUŞTURUCU YETİŞTİRME DÜZENEĞİNDEN Mİ ÇIKTI?

Yangının uyuşturucu yetiştirme düzeneğinde kullanılan elektrik sisteminden kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü. Olay yerine gelen Şişli Asayiş Büro Amirliği ve Şişli Motosikletli Polis Timleri, Volkan K.’yi evde gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında 4 bin 800 lira para, cep telefonu ve 2 araç anahtarı ele geçirildi.

YARIM MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yangının çıktığı dairede ve şüpheliye ait araçlarda arama yapıldı. Dairede uyuşturucu yetiştirmede kullanılan hassas terazi, pompa sistemi, şırınga, gübreler, sıvı besin ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ayrıca siyah çöp poşeti içerisinde piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 900 gram kenevir ve 30 kök kenevir ele geçirildi. Ele geçirilenler malzemelere inceleme yapılmak üzere el konuldu.

5 SUÇ KAYDI ÇIKAN VOLKAN K. TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Volkan K.’nin poliste 5 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan K., çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)