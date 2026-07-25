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Balkondan düşen alzheimer hastası kurtarılamadı

Karabük'ün Eflani ilçesinde, 3. kattaki evinin balkonundan beton zemine düşen 79 yaşındaki alzheimer hastası Niyazi E., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Balkondan düşen alzheimer hastası kurtarılamadı

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Candaroğulları Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, Yalacık Caddesi'nde bulunan dört katlı apartmanın üçüncü katında ikamet eden ve alzheimer hastası olduğu öğrenilen Niyazi E., henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan aşağı düştü.

BALKONDAN DÜŞTÜ, HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Niyazi E., ambulansla Eflani İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı.

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HASTANEDE KURTARILAMADI

Hastanede doktorlar tarafından yoğun çaba sarf edilmesine rağmen 79 yaşındaki alzheimer hastası kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, düşme anına ilişkin detayları ve olayın oluş şeklini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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