Muğla’nın Bodrum ilçesinden Hakkari’nin Yüksekova ilçesine gelen gezgin arıcı Süleyman Ördek, bu yıl bölgede bal veriminin son yılların en yüksek seviyesine çıkmasını beklediklerini belirtti.

Ördek, 4 ila 5 ton arasında bal üretmeyi hedeflediklerini ifade ederek, bölgedeki doğal koşulların verimliliği artırdığını söyledi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 10 yıldır arıcılıkla uğraşan Süleyman Ördek, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin zengin bitki örtüsü ve uzun süren bahar mevsimi nedeniyle 5 yıldır arılarını bölgeye getiriyor.

900 KOVANA ÇIKARDI

Büyükçiftlik beldesinde arazi kiralayarak üretim yapan Ördek, ilk yıllarda 500 kovanla başladığı arıcılık faaliyetini bugün 900 kovana kadar çıkardı.

Bahar aylarında kovanlarını yaylalara taşıyarak arılarını farklı çiçek türleriyle buluşturan Ördek, bölgenin doğal florasının balın kalitesini doğrudan etkilediğini belirtti. Türkiye’nin birçok bölgesinde bal üretimi yapıldığını söyleyen Ördek, Yüksekova balının ise kalite açısından ayrı bir yere sahip olduğunu ifade etti.

"YÜKSEKOVA BU YIL BAL VERİMİNDE ALTIN YILINI YAŞAYACAK"

Bu yıl yağışların bol olmasıyla birlikte doğadaki bitki çeşitliliğinin arttığını belirten Süleyman Ördek, "Yüksekova bu yıl bal veriminde altın yılını yaşayacak. Bölgede kış ve ilkbahar döneminde yağışlar oldukça iyi geçti. Dağlarda ve yaylalarda çok sayıda bitki türü bulunuyor. Şu an geven bitkisiyle devam ediyoruz. Temmuz ve ağustos aylarında bölgede 'tusi' olarak bilinen bitkinin açmasıyla birlikte verim daha da artacak" diye konuştu.

"BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE VERİM ALIYORUZ"

Yüksekova'nın uzun süren bahar mevsiminin arıcılık açısından önemli avantajlar sunduğunu belirten Ördek, “Muğla'da daha çok çam balı üretimi yapılıyor. Ancak burada elde edilen çiçek balı kalite bakımından çok daha farklı. Bahar mevsimi ağustos sonuna kadar devam ediyor. Bu da arıların daha uzun süre çalışmasına ve kendilerini daha iyi korumasına imkan sağlıyor. Beş yıldır burada beklentimizin üzerinde verim alıyoruz“ dedi.

"KISA SÜRE İÇİNDE RENGARENK ÇİÇEKLERLE SÜSLENECEK"

Bu sezon 4 ila 5 ton arasında bal üretmeyi hedeflediklerini ifade eden Süleyman Ördek, yaklaşık 15 gün içerisinde bölgedeki çiçeklenmenin daha da artacağını belirterek, “Buralar kısa süre içinde rengarenk çiçeklerle süslenecek. Arılarımız artık Yüksekova'nın doğasına alıştı. Buraya gelmek hep hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirmenin ve bu eşsiz coğrafyada üretim yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu iş dede mesleğimiz. Bu işi dedem yaptı, ardından babam ve ağabeyim sürdürdü. Ben de yaklaşık 10 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum“ diye konuştu. (DHA)