Bakan Bayraktar, IFC heyetiyle enerji yatırımlarının finansmanını görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası Grubu bünyesindeki Uluslararası Finans Kurumunun (IFC) Orta Doğu ve Orta Asya Bölge Başkan Yardımcısı Imad Najib Ayed Fakhoury ve beraberindeki heyetle İstanbul’da bir araya geldi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, IFC Orta Doğu ve Orta Asya Bölge Başkan Yardımcısı Imad Najib Ayed Fakhoury ve beraberindeki heyetle görüştüğünü belirtti.

Görüşmede Türkiye'nin enerji sektöründeki yatırımları ile yenilenebilir ve nükleer enerji hedeflerinin ele alındığını aktaran Bayraktar, iletim ve dağıtım altyapısı, YEKA projeleri, kritik mineraller ve özel sektör yatırımları başta olmak üzere çeşitli alanlardaki çalışmaların değerlendirildiğini ifade etti.

Bayraktar, mevcut projelerin hızlandırılması ve yeni projelerin finansmanı üzerinde durulduğunu, Dünya Bankası'nın Türkiye'nin enerji dönüşümüne yönelik ilgisinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Bakan Bayraktar, kamu ve özel sektöre yönelik finansman imkanlarının etkin şekilde değerlendirilerek Türkiye'nin enerji dönüşümünü hızlandıracak iş birliklerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.