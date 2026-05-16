Aynı istikametteki 3 araç çarpıştı: Zincirleme kazada 3 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ayni istikamette ilerleyen 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

3'Ü DE AYNI İSTİKAMETTE SEYİR HALİNDEYDİ

Ankara-Çubuk yolu Sünlü mevkisinde, öğle saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, aynı yöne seyir halindeki Ali P. yönetimindeki 06 EKV 733 plakalı otomobil, Gamze K. yönetimindeki 06 DUG 911 plakalı otomobil ve Özkan D.’nin kullandığı otomobil çarpıştı.

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Gamze K. ile 06 EKV 733 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Elif P. ve Büşra S. yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)