Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Otomobil ile duvar arasında sıkışıp hayatını kaybetti: Feci kaza güvenlik kamerasında!

Otomobil ile duvar arasında sıkışıp hayatını kaybetti: Feci kaza güvenlik kamerasında!

Eskişehir’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen 35 yaşındaki Gökçe Kurtulmuş’a çarptı. Bir iş yerinin duvarıyla otomobil arasında sıkışan Kurtulmuş, hayatını kaybetti. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana gelen kazada, 48 yaşındaki E.A. adlı kadın sürücü, kullandığı 26 EJ 341 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil Şair Fuzuli Caddesi'nden geçip, Şirinyer Sokak’ta kaldırımda yürüyen 35 yaşındaki Gökçe Kurtulmuş’a çarpıp iş yerinin duvarına sıkıştırdı.

"Dur" ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu ve silah çıktı!"Dur" ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu ve silah çıktı!

35 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü E.A. yaralandı. Ekiplerin kontrolünde Gökçe Kurtulmuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kurtulmuş’un cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Sürücü E.A. ise ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trafik Kazası Kaza Trafik
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro