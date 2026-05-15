Otomobil ile duvar arasında sıkışıp hayatını kaybetti: Feci kaza güvenlik kamerasında!
Eskişehir’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen 35 yaşındaki Gökçe Kurtulmuş’a çarptı. Bir iş yerinin duvarıyla otomobil arasında sıkışan Kurtulmuş, hayatını kaybetti. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana gelen kazada, 48 yaşındaki E.A. adlı kadın sürücü, kullandığı 26 EJ 341 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil Şair Fuzuli Caddesi'nden geçip, Şirinyer Sokak’ta kaldırımda yürüyen 35 yaşındaki Gökçe Kurtulmuş’a çarpıp iş yerinin duvarına sıkıştırdı.
35 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü E.A. yaralandı. Ekiplerin kontrolünde Gökçe Kurtulmuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kurtulmuş’un cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.
Sürücü E.A. ise ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)