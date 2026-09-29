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Halk TV Türkiye ASELSAN'ın Malatya merkezli yerli telefon çalışmaları bitti: Hedef 2027

ASELSAN'ın Malatya merkezli yerli telefon çalışmaları bitti: Hedef 2027

Aselsan ve Türk Telekom'un ortak geliştirdiği akıllı telefon projesinde üretim ve test çalışmaları Malatya'da sürdürdü. İlk modelin 2027'nin ilk yarısında satışa sunulması hedefleniyor.

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ASELSAN'ın Malatya merkezli yerli telefon çalışmaları bitti: Hedef 2027

Türkiye'nin yerli akıllı telefon projesinde yol haritası netleşmeye başladı. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, ASELSAN ile yürütülen projede telefonun tasarım, üretim ve test çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

ÜRETİM MERKEZİ MALATYA

Projede üretim merkezi olarak Malatya belirlendi. Cihazın test çalışmaları Malatya'da sürdürülecek. Şahin, ilk telefonların 2027'nin ilk yarısında satışa çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

İlk modellerin orta ve üst segment arasında konumlandırılması hedefleniyor. Cihazın özellikle kamera ve pil performansı açısından aynı segmentteki telefonlarla rekabet edebilmesi amaçlanıyor.

İLK TELEFON ANDROİD İŞLETİM SİSTEMİYLE GELECEK

Projenin teknoloji yol haritası üç aşamadan oluşuyor.

İlk aşamada, 2027’de satışa sunulması planlanan telefonda Android işletim sistemi kullanılacak. İkinci aşamada Türkiye’de geliştirilecek yerli bir işletim sistemi üzerinde çalışılması, üçüncü aşamada ise yerli çip teknolojisine geçilmesi planlanıyor.

Üç aşamanın yaklaşık birer yıllık aralıklarla hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Bu nedenle ilk modelde yerli işletim sistemi ve yerli çip bulunması beklenmiyor. Bu iki teknoloji, projenin sonraki aşamalarında geliştirilecek.

TELEFONUN ADI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Mayıs ayında duyurulan yeni telefonun hangi marka ve model adıyla satışa çıkacağı ise henüz kesinleşmedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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