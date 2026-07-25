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Halk TV Türkiye Akın Gürlek Haluk Levent'in Yunanistan'a kaçmadan yakalandığını açıkladı: Çok büyük organizasyon var

Akın Gürlek Haluk Levent'in Yunanistan'a kaçmadan yakalandığını açıkladı: Çok büyük organizasyon var

Bakan Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin süreci anlatırken Haluk Levent'in İzmir'den tekneyle Yunanistan'a kaçmadan yakalandığını açıkladı. Soruşturmanın genişleyeceğini de ifade eden Gürlek "Çok büyük organizasyon var" dedi.

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Akın Gürlek Haluk Levent'in Yunanistan'a kaçmadan yakalandığını açıkladı: Çok büyük organizasyon var

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın genişleyebileceğini belirten Gürlek, Haluk Levent'in yurt dışına kaçma girişimin anlattı.

AKIN GÜRLEK HALUK LEVENT'İN YUNANİSTAN'A KAÇMADAN YAKALANDIĞINI AÇIKLADI

Gürlek, yurt dışı çıkış yasağını öğrenen Haluk Levent'in panikle Yunanistan'a kaçmak için harekete geçtiğini ifade etti.

Akın Gürlek Haluk Levent'in Yunanistan'a kaçmadan yakalandığını açıkladı: Çok büyük organizasyon var - Resim : 1

Haluk Levent'in nasıl yakalandığını şu şekilde anlattı:

"Haluk Levent kaçma girişimindeydi ve panikle yurt dışına çıkmak için harekete geçti. Haluk Levent, İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı. 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti ve pazar günü Haluk Levent'i aldılar."

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"ÇOK BÜYÜK ORGANİZASYON VAR"

Soruşturmanın kapsamına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gürlek, Ahbap soruşturmasının daha da genişleyebileceğini söyledi.

Akın Gürlek Haluk Levent'in Yunanistan'a kaçmadan yakalandığını açıkladı: Çok büyük organizasyon var - Resim : 3

Haluk Levent'in 41 şirketi bulunduğunu belirten Gürlek, "İnanılmaz borç senetleri var. Çok büyük bir organizasyon var. Haluk Levent'in 41 şirketi var. Aktarılan paralar, taşınmaz devirleri var. Birçok vatandaşımız Haluk Levent'ten şikayetçi oldu. Soruşturma devam ediyor. Vatandaşlarımızı tweetlerle yönlendirenlerin ifadeleri alınıyor." dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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