Ahmet Hakan: Özel genel başkan Kılıçdaroğlu genel müdür gibi

21 Mayıs tarihinde çıkan butlan kararının ardından siyasetin ana konusu CHP oldu. Kılıçdaroğlu ile CHP lideri Özel arasındaki rekabet devam ederken göz önündeki isimlerin değerlendirmeleri dikkat çekiyor.

İktidara yakınlığı ile bilinen Ahmet Hakan bugünkü yazısında Özgür Özel'in neden Kılıçdaroğlu'ndan önde olduğunu 7 maddede sıraladı. Özel'in halkın içinde olduğu, Kılıçdaroğlu'nun ise dört duvar arasında olduğunu ifade eden Hakan, Özel'in CHP kitlesine umut verdiğini, Kılıçdaroğlu'nda bunun olmadığını söyledi.

KILIÇDAROĞLU İÇİN GENEL MÜDÜR BENZETMESİ YAPTI

Kıyaslarda en dikkat çeken maddelerden birisi de Kılıçdaroğlu için yapılan genel müdür benzetmesi oldu.

Ahmet Hakan'ın yazısında 7 maddelik kıyas listesi kısmı şu şekilde oldu:

"ÖZGÜR ÖZEL NEDEN ÖNDE KILIÇDAROĞLU NEDEN GERİDE

- ÇÜNKÜ biri yürürken diğeri duruyor.

- ÇÜNKÜ biri anlatırken diğeri susuyor.

- ÇÜNKÜ biri halkın içindeyken diğeri dört duvar arasında.

- ÇÜNKÜ biri diğerini suçlarken diğeri suçlamalara yanıt vermiyor.

- ÇÜNKÜ birinin arkasında kitle varken diğerinin arkasında kitle yok.

- ÇÜNKÜ biri CHP kitlesine umut verirken diğeri umut veremiyor.

- ÇÜNKÜ biri genel başkan gibi davranırken diğeri müdür gibi davranıyor. "