23 Mayıs Cumartesi günü İzmir'in 6 ilçesinde 9 farklı mahallede su kesintisi planlanıyor. Tümü ana boru ve branşman arızalarından kaynaklanan kesintiler 1 ila 5 saat arasında sürecek.

İZSU'dan uyarı: Bugün bu 6 ilçede kesintiler sabahtan başladı
23 MAYIS 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ

23 Mayıs 2026 Cumartesi günü İzmir'in 6 ilçesinde 9 farklı mahalledesu kesintisi gerçekleşecek.

Kesinti gerçekleşecek ilçeler:

  • Buca (1)
  • Çiğli (1)
  • Karabağlar (1)
  • Ödemiş (1)
  • Tire (2)
  • Urla (1)

Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:

  • Aliağa
  • Balçova
  • Bayındır
  • Bayraklı
  • Bergama
  • Beydağ
  • Bornova
  • Çeşme
  • Dikili
  • Foça
  • Gaziemir
  • Güzelbahçe
  • Karaburun
  • Karşıyaka
  • Kemalpaşa
  • Kınık
  • Kiraz
  • Konak
  • Menderes
  • Menemen
  • Narlıdere
  • Seferihisar
  • Selçuk
  • Torbalı

23 MAYIS 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ

Buca

  • Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 08:57 - 09:57 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Ufuk, 910/2 Sokak
  • Sebep: Arıza – Ana boru arızası

23 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ

Çiğli

  • Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 09:12 - 10:12 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Şirintepe, 8124/1 Sokak
  • Sebep: Arıza – Branşman yenileme nedeniyle hat vanası kapatıldı

23 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

Karabağlar

  • Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma – 28 gün boyunca (pazar günleri, arefe günü ve 4 günlük Kurban Bayramı günleri hariç)
  • Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Basın Sitesi
  • Sebep: İçme suyu şebekelerinin iyileştirilmesi – Arızalı branşmanların yenilenmesi

23 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

Ödemiş

  • Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 08:55 - 12:00 │ Süre: 3 saat 5 dakika
  • Konum: Kuvvetli, 423 Sokak
  • Sebep: Arıza – Ana boru arızası

23 MAYIS 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ

Tire

  • Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 08:15 - 11:15 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Cumhuriyet (bir bölümü)
  • Sebep: Arıza – Ana boru arızası

Tire

  • Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 06:30 - 11:30 │ Süre: 5 saat
  • Konum: AtatürkFatihToki
  • Sebep: Arıza – Ana boru arızası

23 MAYIS 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ

Urla

  • Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 08:57 - 10:57 │ Süre: 2 saat
  • Konum: İçmeler, 1012 Sokak ve civarı
  • Sebep: Arıza – Ana boru arızası
