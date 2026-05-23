İZSU'dan uyarı: Bugün bu 6 ilçede kesintiler sabahtan başladı
23 Mayıs Cumartesi günü İzmir'in 6 ilçesinde 9 farklı mahallede su kesintisi planlanıyor. Tümü ana boru ve branşman arızalarından kaynaklanan kesintiler 1 ila 5 saat arasında sürecek.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
23 MAYIS 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
23 Mayıs 2026 Cumartesi günü İzmir'in 6 ilçesinde 9 farklı mahalledesu kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Buca (1)
- Çiğli (1)
- Karabağlar (1)
- Ödemiş (1)
- Tire (2)
- Urla (1)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Aliağa
- Balçova
- Bayındır
- Bayraklı
- Bergama
- Beydağ
- Bornova
- Çeşme
- Dikili
- Foça
- Gaziemir
- Güzelbahçe
- Karaburun
- Karşıyaka
- Kemalpaşa
- Kınık
- Kiraz
- Konak
- Menderes
- Menemen
- Narlıdere
- Seferihisar
- Selçuk
- Torbalı
23 MAYIS 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ
Buca
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 08:57 - 09:57 │ Süre: 1 saat
- Konum: Ufuk, 910/2 Sokak
- Sebep: Arıza – Ana boru arızası
23 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
Çiğli
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:12 - 10:12 │ Süre: 1 saat
- Konum: Şirintepe, 8124/1 Sokak
- Sebep: Arıza – Branşman yenileme nedeniyle hat vanası kapatıldı
23 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma – 28 gün boyunca (pazar günleri, arefe günü ve 4 günlük Kurban Bayramı günleri hariç)
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Basın Sitesi
- Sebep: İçme suyu şebekelerinin iyileştirilmesi – Arızalı branşmanların yenilenmesi
23 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 08:55 - 12:00 │ Süre: 3 saat 5 dakika
- Konum: Kuvvetli, 423 Sokak
- Sebep: Arıza – Ana boru arızası
23 MAYIS 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ
Tire
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 08:15 - 11:15 │ Süre: 3 saat
- Konum: Cumhuriyet (bir bölümü)
- Sebep: Arıza – Ana boru arızası
Tire
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 06:30 - 11:30 │ Süre: 5 saat
- Konum: Atatürk │ Fatih │ Toki
- Sebep: Arıza – Ana boru arızası
23 MAYIS 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 08:57 - 10:57 │ Süre: 2 saat
- Konum: İçmeler, 1012 Sokak ve civarı
- Sebep: Arıza – Ana boru arızası
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi