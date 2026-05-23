Halk TV Türkiye GDZ Elektrik duyurdu: Kesintilerden 17 ilçe 8 saate kadar etkileniyor

GDZ Elektrik duyurdu: Kesintilerden 17 ilçe 8 saate kadar etkileniyor 23 Mayıs Cumartesi günü İzmir'in 17 ilçesinde 24 elektrik kesintisi planlanıyor. Tümü şebeke yenileme ve bakım kaynaklı olan kesintiler 3 ila 8 saat arasında sürecek; Aliağa, Buca, Bayraklı ve Kiraz'da kesintiler tam 8 saat olacak.