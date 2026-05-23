GDZ Elektrik duyurdu: Kesintilerden 17 ilçe 8 saate kadar etkileniyor
23 Mayıs Cumartesi günü İzmir'in 17 ilçesinde 24 elektrik kesintisi planlanıyor. Tümü şebeke yenileme ve bakım kaynaklı olan kesintiler 3 ila 8 saat arasında sürecek; Aliağa, Buca, Bayraklı ve Kiraz'da kesintiler tam 8 saat olacak.
23 MAYIS 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Aliağa (1)
- Bayraklı (1)
- Bergama (2)
- Bornova (3)
- Buca (1)
- Çeşme (1)
- Dikili (2)
- Karabağlar (1)
- Karaburun (1)
- Karşıyaka (2)
- Kemalpaşa (1)
- Kınık (1)
- Kiraz (1)
- Konak (1)
- Ödemiş (2)
- Torbalı (2)
- Urla (1)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Balçova
- Bayındır
- Beydağ
- Çiğli
- Foça
- Gaziemir
- Güzelbahçe
- Menderes
- Menemen
- Narlıdere
- Seferihisar
- Selçuk
- Tire
23 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aliağa
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yeni – 557. Sk, 558. Sk, 565. Sk, 566. Sk, 567. Sk, 568. Sk, 569. Sk, 572. Sk, 585. Sk, 641. Sk, Abdi İpekçi Cd, Anadolu Cd, Çağatay Sk, Gurbet Sk, Güzelhisar Cd, Ramazan Sk, Rumeli Cd
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
23 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayraklı
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Osmangazi – 617/11. Sk, 617/8. Sk, 617/9. Sk, Yavuz Cd
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
23 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bergama
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Aşağıbey │ Yukarıbey Kaplan – Kaplanköy Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bergama
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:21 - 17:00 │ Süre: 7 saat 39 dakika
- Konum: İsmailli Hacılar – Hacılar İsmaili Bucağı Sk, Hacılar Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
23 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bornova
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Yakaköy – Kiraz Sk, Özbek Sk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 12:00 - 15:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Yakaköy – Kiraz Sk, Nilüfer Sk, Poyraz Sk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 15:00 │ Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Birlik │ Işıklar │ Karacaoğlan │ Yeşilova │ Zafer – 4174/7. Sk, 4184/2. Sk, 4184/3. Sk, 4499. Sk, İzmir Çevre Yolu Otogar Bağlantısı, Kamil Tunca Cd, Kemalpaşa Cd, Otobüs Durağı
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
23 MAYIS 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Buca
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Zafer – 206/5. Sk, 293/14. Sk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
23 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çeşme
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ildır
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
23 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Dikili
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: İsmetpaşa – 3. Sk, 44. Sk, 46. Sk, 48. Sk, 5. Sk, 50. Sk, 50/1. Sk, 50/2. Sk, 52. Sk, 52/1. Sk, 54. Sk, 54/1. Sk, 54/2. Sk, 56. Sk, 56/2. Sk, 56/3. Sk, 58. Sk, 60. Sk, 9. Sk, 9/1. Sk, 95. Sk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dikili
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Uzunburun – Uzunburun 3. Sk, Uzunburun 5. Sk, Uzunburun 6. Sk, Uzunburun 7. Sk, Uzunburun 8. Sk, Uzunburun Atatürk Cd, Uzunburun Cumhuriyet Cd
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
23 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 16:30 │ Süre: 7 saat
- Konum: Ali Fuat Erden │ Limontepe – 9754. Sk, 9757. Sk, 9761. Sk, 9763/1. Sk, 9770. Sk, 9770/1. Sk, 9771. Sk, 9780. Sk, 9782. Sk, 9783. Sk, Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
23 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karaburun
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Eğlenhoca │ Küçükbahçe – 8158. Sk, 8162. Sk, 8163. Sk, 8164. Sk, 8169. Sk, Adası Sk, Karareis Küme Evleri, Kocadere Sk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
23 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karşıyaka
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Mavişehir – Opera Cd
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karşıyaka
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Dedebaşı – 6051. Sk, 6051/1. Sk, 6051/2. Sk, 6054. Sk, 6054/1. Sk, 6055. Sk, Ali Alp Böke Cd, Anadolu Cd, Ordu Blv
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
23 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kemalpaşa
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 15:30 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Mehmet Akif Ersoy │ Nazarköy │ Örnekköy │ Soğukpınar – 1000. Sk, 1001. Sk, 1002. Sk, 1003. Sk, 1006. Sk, 1008. Sk, 1009. Sk, 1010. Sk, 1011. Sk, 1013. Sk, 1014. Sk, 1015. Sk, 1016. Sk, 1017. Sk, 1021. Sk, 1023. Sk, 1025. Sk, 1026. Sk, 1026/3. Sk, 1026/4, 1027. Sk, 1028. Sk, 1029. Sk, 1030. Sk, 1031. Sk, 1032. Sk, 1033. Sk, 1034. Sk, 1035. Sk, 1036. Sk, 1038. Sk, 1040. Sk, 1042. Sk, 1044. Sk, 1047. Sk, 1048. Sk, 1050. Sk, 1052. Sk, 1054. Sk, 1056. Sk, 1057. Sk, 1057/1. Sk, 1057/2. Sk, 1058. Sk, 1063. Sk, 1065. Sk, 1066. Sk, 1067. Sk, 1069. Sk, 1070. Sk, 1071. Sk, 1072. Sk, 1073. Sk, 1074. Sk, 1077. Sk, 1079. Sk, 1080. Sk, 1080/1. Sk, 1080/2. Sk, 1080/3. Sk, 1081. Sk, 1089. Sk, 1091. Sk, 1093. Sk, 1095. Sk, 1097. Sk, 1099. Sk, 1101. Sk, 1103. Sk, 1105. Sk, 1107. Sk, 1109. Sk, 1111. Sk, 1113. Sk, 1115. Sk, 1117. Sk, 1119. Sk, 337. Sk, Baykal Cd, Değirmen Cd, Kemalpaşa Cd, Mehmet Akif Küme Evleri, Okan Cd, Okul Cd, Soğukpınar Küme Evleri, Yeşillik Yolu Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
23 MAYIS 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kınık
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Karadere – Dereboyu Küme Evleri, Eğitim Küme Evleri, Emek Küme Evleri, Karadere Köyü İç Yolu, Koru Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
23 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kiraz
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Başaran │ Uzunköy – Başaran Küme Evleri, Başova Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
23 MAYIS 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Konak
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: 1. Kadriye │ 2. Kadriye │ Duatepe – 628. Sk, 687. Sk, 690. Sk, 690/1. Sk, 692. Sk, 693. Sk, 694. Sk, 694/1. Sk, 695. Sk, 696. Sk, 697. Sk, 698/2. Sk, 701. Sk, 733. Sk, 734. Sk, 738. Sk, 739. Sk, Konak Tüneli
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
23 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Bademli │ Ovakent – Odeşe Küme Evleri, Suluirim Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 15:00 │ Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Ovakent
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
23 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Torbalı
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Kazım Karabekir │ Pancar – 1. İnönü Cd, 29 Ekim Cumhuriyet Sk, 6700. Sk, 6706. Sk, 6900. Sk, 6900/1. Sk, 6900/2. Sk, 6900/3. Sk, 6900/4. Sk, 6900/6. Sk, 6900/7. Sk, 6901. Sk, 6902. Sk, 6905. Sk, 6905/1. Sk, 6905/4. Sk, 6905/8. Sk, 6906. Sk, 6906/1. Sk, 6907/2. Sk, 6909/9. Sk, 6915. Sk, 6916. Sk, 6916/1. Sk, 6918. Sk, 6919. Sk, 6920/1. Sk, 6921. Sk, 6923. Sk, Alpaslan Sk, Ayfer Durgut Cd, Bahçeli Sk, Barbaros Sk, Bekir Saydam Cd, Beyazıt Cd, Coşkun Sk, Egemenlik Sk, Ertuğrul Gazi Sk, Eşref Bitlis Cd, Fatih II. Mehmed Cd, Fulya Sk, Gaffar Okkan Cd, Göl Sk, Gürcan Barın Sk, Gürsel Sk, Hoca Ahmet Yesevi Sk, İstasyon Cd, Kahraman Sk, Kemaller Sk, Kışlalı Sk, Kurudereli Hasan Cd, Manço Sk, Mumcu Sk, Mustafa Kemal Cd, Nil Sk, Pamukçu Osman Sk, Park Sk, Şahinler Sk, Sakarya Zaferi Sk, Sanayi Dükkanları Küme Evleri, Sedat Yılmaz Cd, Şehit Erdinç Tekirli Cd, Selim Sk, Yurdanur Kızan Sk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Torbalı
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Pancar – Ayfer Durgut Cd, Göl Sk, Kahraman Sk, Sanayi Dükkanları Küme Evleri, Şehit Erdinç Tekirli Cd
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
23 MAYIS 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Balıklıova – 13030. Sk, 13030/1. Sk, 13030/2. Sk, 13031. Sk, 13032. Sk, 13033. Sk, 13033/1. Sk, 13034. Sk, 13035. Sk, 13036. Sk, 13037. Sk, 13038. Sk, 13039. Sk, 13040. Sk, 13041. Sk, 13041/1. Sk, 13042. Sk, 13043. Sk, 13043/1. Sk, 13044. Sk, 13045. Sk, 13046. Sk, 13046/1. Sk, 13047. Sk, 13048. Sk, 13049. Sk, 13051. Sk, 13052. Sk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi