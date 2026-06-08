Kripto para borsasından %148 sermaye artışı

STANBUL — Kripto paraların geleneksel finansla entegrasyonunun hız kazandığı bu dönemde, iç pazarda kalıcılığı hedefleyen platformlar yatırımlarına hız verdi. Şubat 2024’ten bu yana Türkiye’de yerleşik bir şirket olarak faaliyet gösteren kripto para borsası OKX TR, ödenmiş sermayesini %148 artışla 2 milyar TL’ye yükseltti.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 31 Aralık 2025 tarihli ve 2025/68 sayılı bülteniyle, kripto varlık hizmet sağlayıcılar (KVHS) için belirlediği asgari kuruluş sermayesi, %25,49 yeniden değerleme oranı uygulanarak 250 milyon TL olarak güncellenmişti. Aralık 2024 itibarıyla 250 milyon TL olan ödenmiş sermayesini 807 milyon TL'ye çıkaran OKX TR, o dönemde kripto sektöründe faaliyet gösteren ve odağı yalnızca kripto olan şirketler arasında en yüksek sermayeye sahip platform unvanını elde etmişti. OKX TR, gerçekleştirdiği %148’lik son sermaye artışıyla, ödenmiş sermayesini 2 milyar TL’ye çıkardı. Bu hamleyle kripto para borsasının ödenmiş sermayesi, asgari gereksinimin 8 katına ulaştı.

“Türkiye’ye yurt dışından doğrudan yatırım sağlıyoruz”

OKX TR’nin ülkemize özel ürünlerini ve platformunu Şubat 2024’te kalıcı olma taahhüdüyle tanıttığını hatırlatan OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, “Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığımız günden bu yana, sektörde çıtayı belirleyen, regülasyonun öngördüğü asgari sermaye şartının daima önünde giden bir sektör paydaşı olduk. Her zaman, güçlü bir sermayeye sahip olma prensibiyle hareket ediyoruz. Son sermaye artışımızı da Türkiye pazarına bağlılığımızın göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizin bu alanda önemli uluslararası yatırımlar çekebileceğini istikrarlı bir biçimde kanıtlayarak, yine sektöre liderlik ediyoruz. Aynı zamanda devletimizin yabancı yatırımları teşvik adına son dönemde attığı adımların iyi bir örneğini teşkil ediyoruz. Gücünü küresel bir yapıdan alan OKX TR olarak, istikrarlı sermaye artışlarıyla ülkemize doğrudan yabancı yatırım sağlamanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İstikrarlı yatırımlarımız, kullanıcı güvenine verdiğimiz önemi teyit ediyor”

Düzenli sermaye artışlarının OKX Grubu’nun Türkiye pazarına inancını temsil ettiğini vurgulayan Mehmet Çamır, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “OKX, blokzinciri sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olmanın ötesinde, küresel bir finans kuruluşu vizyonuyla hareket ediyor. Bu vizyonu, hem dünya çapında hem de ülkemizde attığımız her adımda görünür kılıyoruz. OKX'in yakın zamanda New York Borsası’nın (NYSE) çatı şirketi ICE’den aldığı 25 milyar dolarlık yatırım da bu küresel vizyonun en güçlü göstergelerinden biri. Aynı yaklaşım, OKX TR’nin Türkiye’de finans kuruluşu sorumluluğu ve disipliniyle hareket etme kararlılığına da doğrudan yansıyor. Finans kuruluşları için güven vazgeçilmezdir, güvenin temelinde ise güçlü sermaye yapısı yer alır. Gerçekleştirdiğimiz sermaye artışı, kullanıcı ve iş ortaklarımıza karşı yükümlülüklerimizi sağlam bir finansal yapıyla karşılama kapasitemizi güçlendirdiğimizi ortaya koyuyor. Aynı zamanda ülkemizde devam eden lisanslama ve regülasyon süreçlerinde bizi güçlü bir konuma taşıyor.

Başta ABD, Avrupa Birliği ve Singapur olmak üzere, faaliyet gösterdiği pazarlarda lisanslı yapısı, yasal gerekliliklere uyumu ve güçlü sermaye yaklaşımıyla öne çıkan OKX’in küresel kültürünü Türkiye’de temsil ediyoruz. Kendi alanında ülkesine en çok yatırım yapan şirketlerden biri olarak gerçekleştirdiğimiz bu sermaye artışı, hem OKX Grubu'nun Türkiye'ye inancının, hem de Türkiye’de kalıcı olmaya yönelik taahhüdümüzü destekleyen güçlü kaynaklara sahip olduğumuzun en güncel kanıtı. Bu güvenceyle, OKX TR olarak Türkiye'deki kullanıcıları yeni nesil finansal deneyimlerle tanıştırmayı sürdüreceğiz.”