EXVEGA, Naruto ile resmi lisans anlaşmasını KimiCon 2026'da duyurdu

Bu büyümeyle birlikte, popüler kültürün sevilen evrenlerini taşıyan lisanslı ürünler oyun ekipmanları pazarının en dikkat çekici segmentini oluşturuyor. Türkiye ise hem geniş oyuncu kitlesi hem de büyüyen etkinlik kültürüyle bu alanın öne çıkan pazarlarından biri olarak konumlanıyor. Bu tablonun içinde Türkiye merkezli EXVEGA, Naruto ile gerçekleştirdiği resmi lisans anlaşmasını KimiCon 2026'da düzenlediği özel lansmanla kamuoyuna duyurdu. Markanın Pazarlama Direktörü Özgür Karakuş, bu iş birliğini "Gaming Premium Ecosystem" vizyonu ışığında değerlendirdi.





Oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren EXVEGA, 22-23 Ağustos 2026 tarihlerinde Bursa’da düzenlenen KimiCon 2026 kapsamında Naruto ile gerçekleştirdiği resmi lisans anlaşmasını duyurdu. Marka, daha önce Warner Bros. kapsamında Harry Potter, Batman, The Lord of the Rings ve Game of Thrones gibi yapımlara yönelik lisanslı ürünler sunarken, Naruto iş birliğiyle ürün portföyüne anime kategorisini de eklemiş oldu.





Fortune Business Insights’ın Ağustos 2026 tarihli raporuna göre, küresel oyuncu koltuğu pazarı 2025 yılında 1,80 milyar dolar büyüklüğe ulaşırken, pazarın 2034’e kadar 3,91 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Sektörde lisanslı ve tematik ürünlerin yaygınlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulunan EXVEGA Pazarlama Direktörü Özgür Karakuş, Naruto iş birliğinin markanın anime kategorisindeki ilk lisans çalışmalarından biri olduğunu ve bu alandaki ürün çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.





Naruto iş birliği, portföyümüzü anime dünyasına açıyor





KimiCon 2026, 22-23 Ağustos 2026 tarihlerinde Bursa'daki Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde kapılarını açtı ve Türkiye'nin en büyük anime ile pop kültür buluşmalarından biri olarak on binlerce seveni bir araya getirdi. Etkinliğin ana sponsorları arasında yer alan EXVEGA, popüler kültürün dünyaca tanınan markalarını gaming dünyasıyla buluşturma vizyonu doğrultusunda Naruto ile gerçekleştirdiği resmi lisans anlaşmasını bu sahnede düzenlediği özel lansmanla kamuoyuna duyurdu. Böylece marka, Naruto evrenini gaming dünyasına taşıyacak yeni iş birliğinin ilk adımını atmış oldu. Daha önce Warner Bros. ile gerçekleştirdiği Harry Potter, Batman, The Lord of the Rings ve Game of Thrones lisans anlaşmalarıyla global popüler kültür markalarını ürünleriyle buluşturan EXVEGA, Naruto iş birliğiyle lisanslı ürün portföyünü anime dünyasına doğru genişletiyor. Lansman, markanın lisanslı ürün kategorisindeki iddiasını sahnede somut biçimde ortaya koydu.





Karakuş, Naruto anlaşmasının markanın lisans stratejisinde yeni bir yön anlamına geldiğini vurguluyor. Ona göre KimiCon'da hayranlardan gelen yoğun ilgi, anime evrenlerinin gaming ürünlerinde güçlü bir karşılığı olduğunu bir kez daha doğruladı. "Naruto, bir neslin hayal gücünü şekillendiren ve dünya çapında güçlü bir topluluğa sahip eşsiz bir seri; bu evreni premium tasarım anlayışımızla hayranlarımızla buluşturmak bizim için özel bir adım" diyor. Karakuş, markanın KimiCon sahnesinde düzenlediği panelde Rıza Karaağaçlı ve Uğurcan Akbaş gibi isimleri ağırlayarak topluluğun içinde yer aldıklarının da altını çiziyor. EXVEGA, "Gaming Premium Ecosystem" vizyonuyla farklı kültürleri ve karakterleri tek bir premium deneyimde buluşturmayı sürdürüyor.





Lisanslı iş birlikleri oyun ekipmanı pazarını yeniden şekillendirdi





Popüler kültür markalarıyla yapılan lisans anlaşmaları, oyun ekipmanları sektörünün en hızlı büyüyen alanlarından biri hâline geldi. Bir zamanlar yalnızca işlevsel araçlar olarak görülen koltuklar ve aksesuarlar, bugün kullanıcıların bağlı olduğu evrenleri yansıtan birer kimlik nesnesine dönüştü. Anime, sinema ve dizi evrenleri, hayran kitlelerinin büyüklüğü sayesinde bu ürünlere doğrudan bir duygusal değer katıyor. Özellikle anime, dünya genelinde her yaştan izleyiciye ulaşan küresel bir kültür hâline gelerek markalar için güçlü bir iş birliği zemini sunuyor. Fiziksel etkinlikler ve fuarlar ise bu lisanslı ürünlerin hayranlarla buluştuğu en etkili sahneler olarak öne çıkıyor. Tüm bu dinamikler, lisanslı ve premium segmentin pazardaki payını her geçen yıl daha da büyütüyor.





Hedefimiz, dünyanın efsane evrenlerini gaming deneyimiyle buluşturmak





Türkiye merkezli EXVEGA, premium oyun ekipmanları kategorisinde lisanslı ürünleriyle konumlanan ve yerel ölçekten küresel sahneye açılan bir marka olarak öne çıkıyor. Warner Bros. portföyünün ardından Naruto iş birliğiyle anime dünyasına da adım atan markanın hedeflerini, Pazarlama Direktörü Özgür Karakuş şöyle anlattı:





"Bu iş birliği, EXVEGA'nın yalnızca bir oyuncu koltuğu markası olmanın ötesine geçerek farklı kültürleri, karakterleri ve güçlü global markaları gaming deneyimiyle bir araya getiren Gaming Premium Ecosystem vizyonunun önemli adımlarından biri." Markanın Pandora Pro ve Andromeda gibi serileriyle farklı evrenleri oyuncularla buluşturmaya devam ettiğini belirten Karakuş, Naruto lisansıyla portföyünü anime dünyasına genişleten markanın, önümüzdeki dönemde hem lisans ağını hem de fiziksel etkinliklerdeki varlığını büyütmeyi planladığını vurguluyor ve değerlendirmesini, "Amacımız, dünyanın en sevilen hikâyelerini premium bir gaming deneyimine dönüştürüp daha çok hayranla buluşturmak; KimiCon 2026 bu yolculuğun güçlü bir başlangıcı oldu" sözleriyle tamamlıyor.