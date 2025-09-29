Zorbay Küçük Real Madrid'in maçını yönetecek

UEFA Gençlik Ligi'nde Kairat Almaty ile Real Madrid arasında oynanacak mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, Kazakistan temsilcisi Kairat ile İspanya temsilcisi Real Madrid arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kazakistan'ın Almatı şehrindeki mücadelede Küçük'ün yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Orhun Aydın Duran yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kazakistan Futbol Federasyonundan Saken Baiymbet olacak.

ZORBAY KÜÇÜK KARİYERİ

2017 yılından itibaren profesyonel liglerde düdük çalmaya başlayan Küçük, özellikle disiplinli tavrı ve oyuna hakimiyetindeki kararlılığıyla dikkat çekti.

2019-2020 sezonunda ilk kez Süper Lig maçında görev alan Küçük, ardından düzenli olarak ligdeki önemli karşılaşmalarda sahaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun genç hakemlere verdiği önemle birlikte kariyerinde hızlı bir çıkış yakalayan Zorbay Küçük, sadece Süper Lig’de değil, Türkiye Kupası ve 1. Lig müsabakalarında da görev aldı.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

