Okan Buruk Mourinho gidince itiraf etti: Bir oyuncu gibiydim, abarttım

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile karşılaşacak olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, maç öncesinde açıklamalar yaptı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Jose Mourinho ile arasında yaşanan gerilimi The Athletic’e açıkladı.

Liverpool'u korkutan hakem Galatasaray maçında: Sedat Kaya nedenini açıkladı

‘’BENİM İÇİN BÜYÜK BİR MÜCADELEYDİ’’

Geçen sezon Jose Mourinho ile aralarında yaşanan rekabete ilişkin soruları yanıtlayan Buruk, "Geçen yıl Türkiye'de Mourinho'ya karşı benim için büyük bir mücadeleydi. Genellikle Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı oynar veya Galatasaray, Manchester City'ye karşı oynar. Ama bir teknik direktör olarak, özel bir şey yaratırsam, Pep'e karşı bir şeyler başardığımı söyleyebilirim." dedi.

Jose Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı

‘’BİR OYUNCU GİBİYDİM, ABARTTIM!’’

Mourinho ile aralarında yaşanan gerilime dair konuşan Okan Buruk, "Bir oyuncu gibiydim, yere düştüm. Biraz abarttım. (Burun sıkma olayı). Ondan böyle bir şey beklemiyordum. Hakemlerle tokalaşıyordum, diğer tarafa geçip zaferimizi kutluyordum, o da yanıma geldi. Normalde maçtan sonra tokalaşmak için görüşürdük." ifadelerini kullandı.

‘’BEN ONDAN DAHA İYİYDİM’’

Konuşmalarını sürdüren tecrübeli teknik adam, "Mourinho ile karşılaşmak çok zordu. Fenerbahçe'ye imza attığında çok konuşmaya başladı. Tarzını biliyoruz. Sadece saha içinde oynamıyor. Saha dışında da oynamak istiyor. Birçok şey denedi ama sonunda biz ondan daha iyiydik. Ben ondan daha iyiydim. Ona karşı şampiyonluk kazandık. Onları kendi sahalarında iki kez yendik. Bu yıl maalesef burada olmayacak. Onunla iki maç daha oynamayı bekliyorduk." sözlerini sarf etti.

‘’KENDİNİ GELİŞTİREMEDİ’’

Mourinho’nun kendisini geliştiremediğini aktaran Okan Buruk, "Eskisi gibi odaklanamıyor. Futbola eskisi gibi bakmıyor. Teknik direktör olarak tarzını hiç değiştirmedi. Gerçekten önemli bir karakter, gerçekten önemli bir karizması var ama futbol açısından her yıl kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Belki de onun için sorun, teknik direktör olarak kendini geliştirmemiş olması." yorumunu yaptı.