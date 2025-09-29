Sedat Kaya

Liverpool'u korkutan hakem Galatasaray maçında: Sedat Kaya nedenini açıkladı

Yayınlanma:

Galatasaray'ın yarın şampiyonlar liginde Liverpool ile oynatacağı maça atanan Clement Turpin, Fransa Futbol Federasyonu’na bağlı, son on yılın en çok güvendiği hakemlerinden biri. 2010’dan bu yana FIFA kokartı taşıyor, UEFA’nın elit hakem listesinde yer alıyor. Disiplinli, otoriter ve zaman zaman soğuk tavırlarıyla tanınsa da, Avrupa futbolunun en güvenilir düdüklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Liverpool fena geliyor: Galatasaray'ı bekleyen tehlikeLiverpool fena geliyor: Galatasaray'ı bekleyen tehlike

Turpin, kariyeri boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarda düdük çaldı. Özellikle 2021 UEFA Avrupa Ligi Finali (Villarreal – Manchester United) ve 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali (Real Madrid – Liverpool)
onun kariyerindeki en kritik atamalardan oldu.

Turpin, Türkiye futboluyla da defalarca kesişti. İşte dikkat çeken karşılaşmaları:
2011 Türkiye – Kazakistan (EURO 2012 elemesi)
2013 Lazio – Trabzonspor (UEFA Avrupa Ligi)
2016 Fenerbahçe – Braga (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu)
2017 Başakşehir – Sevilla (Şampiyonlar Ligi play-off)
2024 Fenerbahçe – Manchester United (Avrupa kupası maçı)

Ayrıca alt yaş kategorilerinde de (Türkiye U17 – Çekya, Türkiye U17 – Ermenistan) maçlar yönetti. İstatistiklere göre Türk takımları onun yönettiği maçlarda genelde iyi sonuçlar aldı: 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet.

Turpin, uluslararası camiada güvenilir kabul edilse de, zaman zaman kararlarıyla tartışma yarattı.
Barcelona – Inter maçında bir penaltı kararı doğru bulunsa da, sarı kart göstermemesi eleştirildi.
Reims – Strasbourg karşılaşmasında VAR ile birlikte “yetersiz analiz” yaptığı öne sürüldü.
Özellikle İspanyol basınında, “Barcelona’ya kötü hatıralar” ve “Real Madrid maçlarında taraflı” eleştirileri sıkça gündeme geldi.
Taraftar forumlarında da sık sık “favori takımlara daha yumuşak davrandığı” iddia edildi.
Ancak bu tartışmalar hiçbir zaman resmi soruşturma ya da ceza düzeyine ulaşmadı. Daha çok büyük maçların doğasında olan, taraflı gözlemlerden kaynaklanan eleştiriler olarak kaldı.
Şimdi gözler bir kez daha Turpin’in üzerinde. Yarın İstanbul’da oynanacak GalatasarayLiverpool maçında düdük Fransız hakemde olacak. Bu atama, özellikle Liverpool açısından dikkat çekici. Turpin, 2022’de Real Madrid’e kaybettikleri Şampiyonlar Ligi Finali’nde de sahadaydı.

Galatasaray içinse Turpin’in geçmişi “kötü hatırlanmayan” bir hakem. Türk takımlarıyla oynanan maçlarda genelde dengeli kararlar verdiği biliniyor.

