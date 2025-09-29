Liverpool fena geliyor: Galatasaray'ı bekleyen tehlike

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'a 2-1 mağlup oldu ve bu sezon ligde ilk yenilgisini aldı.

İngiliz devi, yarın Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Liverpool teknik direktörü Arne Slot önemli değişiklikler yapacak

ARNE SLOT'TAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER GELECEK

Liverpool teknik direktörü Arne Slot'un, RAMS Park'ta oynanacak mücadelenin ilk 11'inde önemli değişiklikler yapacağı ifade edildi.

Galatasaray Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Sport Mole'un haberine göre; Crystal Palace maçında kırmızı kart cezalısı için oynayamayan Ekitike, henüz formuna kavuşamayan Alexander Isak'ın yerine santrfor bölgesinde görev alacak.

Slot'un sağ bekte Conor Bradley'i yedeğe çekip Jeremie Frimpong'a şans vereceği, stoperde ise Ibrahima Konate'nin istikrarsızlığından dolayı oynamayacağı ve Virgil van Dijk'ın yanında Joe Gomez'in oynamasının muhtemel olduğu aktarıldı.

WIRTZ'DEN VAZGEÇMEYECEK

Hollandalı teknik adamın son dönemdeki performansı eleştirilen Florian Wirtz'den vazgeçmeyeceği iddia edildi.

Haberde, Crystal Palace karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Cody Gakpo’nun sol kanatta yeniden ilk 11’de görev alacağı, Mohamed Salah’ın ise sağ kanattaki yerini koruyacağı belirtildi.

Arne Slot’un, formsuz bir dönem geçiren Alexis Mac Allister yerine orta sahada Ryan Gravenberch ile birlikte görev yapması için Curtis Jones’u tercih edebileceği ifade edildi.

İŞTE MUHTEMEL 11

Liverpool'un Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i ise şu şekilde:

Alisson, Frimpong, Gomez, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Jones, Gakpo, Wirtz, Salah, Ekitike