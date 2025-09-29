Tanju Çolak: Rezil Galatasaray

Futbol yorumcusu ve eski milli golcü Tanju Çolak, Galatasaray’ın son performansını değerlendirdiği açıklamalarında oldukça sert ifadeler kullandı.

Alanyaspor karşısında sergilenen oyun ve yaklaşan Liverpool maçı öncesi takımın durumu hakkında konuşan Çolak, Sarı - Kırmızılıların ciddi bir çöküşe doğru ilerlediğini savundu.

"UĞURCAN OLMASA..."

Çolak, Alanyaspor’un 8-9 net gol pozisyonuna girdiğini hatırlatarak, “Kalede Uğurcan Çakır olmasa Galatasaray ne yapacaktı? 300 milyon Euro’luk takım bu mu? Liverpool’un karşısına çıkacak takım bu mu? Vallahi yazıklar olsun” diyerek takımın savunma zaaflarını eleştirdi.

"REZİL GALATASARAY"

Maçın yıldızının Uğurcan Çakır olduğunu vurgulayan tecrübeli yorumcu, “Böyle rezil ve kötü oynayan bir Galatasaray’a hiç denk gelmedim” ifadelerini kullandı.

"LIVERPOOL MAÇINDA FACİA YAŞANABİLİR"

Galatasaray’ın mevcut oyun anlayışıyla Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool karşısında varlık gösteremeyeceğini savunan Çolak, “Bu oyunla biz yok oluruz. Frankfurt maçından daha büyük bir facia yaşanabilir. Görünen köy kılavuz istemez” diyerek sert bir uyarıda bulundu.

Galatasaray’ın attığı golü öven Tanju Çolak, Singo’nun bireysel becerisine dikkat çekerek, “O ne güzel bir çalım! Icardi’yi de tebrik ediyorum. Gol muhteşem ama onun dışında ne yaptılar, anlamadım” dedi.

"SANE FUTBOLU BİTİRMİŞ"

Leroy Sane’nin performansını yerden yere vuran Çolak, “Topu dağlara taşlara atıyor. Pozisyon geliyor, kafayla yumuşacık vuruyor. 7 haftadır sıfırsın. Takımın en kötüsüsün. Sen futbolu bitirmişsin. Bu Sane’yi nereden buldunuz?” diyerek oyuncuya sert eleştiriler yöneltti.