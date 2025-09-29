Tanju Çolak: Rezil Galatasaray

Tanju Çolak: Rezil Galatasaray
Yayınlanma:
Güncelleme:
Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçı öncesi Galatasaray'a çok ağır eleştirilerde bulundu.

Futbol yorumcusu ve eski milli golcü Tanju Çolak, Galatasaray’ın son performansını değerlendirdiği açıklamalarında oldukça sert ifadeler kullandı.
Alanyaspor karşısında sergilenen oyun ve yaklaşan Liverpool maçı öncesi takımın durumu hakkında konuşan Çolak, Sarı - Kırmızılıların ciddi bir çöküşe doğru ilerlediğini savundu.

"UĞURCAN OLMASA..."

Çolak, Alanyaspor’un 8-9 net gol pozisyonuna girdiğini hatırlatarak, “Kalede Uğurcan Çakır olmasa Galatasaray ne yapacaktı? 300 milyon Euro’luk takım bu mu? Liverpool’un karşısına çıkacak takım bu mu? Vallahi yazıklar olsun” diyerek takımın savunma zaaflarını eleştirdi.

Liverpool'un yıldızından beklenmedik Galatasaray açıklamasıLiverpool'un yıldızından beklenmedik Galatasaray açıklaması

"REZİL GALATASARAY"

Maçın yıldızının Uğurcan Çakır olduğunu vurgulayan tecrübeli yorumcu, “Böyle rezil ve kötü oynayan bir Galatasaray’a hiç denk gelmedim” ifadelerini kullandı.

2025/04/16/tanju-colak-a-4-5-yil-hapis-istemi-33199.jpg
Tanju Çolak'ın açıklaması tepki topladı

"LIVERPOOL MAÇINDA FACİA YAŞANABİLİR"

Galatasaray’ın mevcut oyun anlayışıyla Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool karşısında varlık gösteremeyeceğini savunan Çolak, “Bu oyunla biz yok oluruz. Frankfurt maçından daha büyük bir facia yaşanabilir. Görünen köy kılavuz istemez” diyerek sert bir uyarıda bulundu.

Liverpool fena geliyor: Galatasaray'ı bekleyen tehlikeLiverpool fena geliyor

Galatasaray’ın attığı golü öven Tanju Çolak, Singo’nun bireysel becerisine dikkat çekerek, “O ne güzel bir çalım! Icardi’yi de tebrik ediyorum. Gol muhteşem ama onun dışında ne yaptılar, anlamadım” dedi.

"SANE FUTBOLU BİTİRMİŞ"

Leroy Sane’nin performansını yerden yere vuran Çolak, “Topu dağlara taşlara atıyor. Pozisyon geliyor, kafayla yumuşacık vuruyor. 7 haftadır sıfırsın. Takımın en kötüsüsün. Sen futbolu bitirmişsin. Bu Sane’yi nereden buldunuz?” diyerek oyuncuya sert eleştiriler yöneltti.

Kaynak:Haber Sarı Kırmızı

Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Spor
Adanaspor 150 TL'yi ödeyemedi
Adanaspor 150 TL'yi ödeyemedi
Fenerbahçe'de ıslıklanan Talisca'dan olay paylaşım
Fenerbahçe'de ıslıklanan Talisca'dan olay paylaşım