Liverpool'un yıldızından beklenmedik Galatasaray açıklaması
Yayınlanma:
Virgil van Dijk Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulunurken Liverpool taraftarına ilginç bir mesaj verdi.

Şampiyonlar Ligi’nde Salı akşamı Galatasaray ile karşılaşacak olan Liverpool’da yıldız savunmacı Virgil van Dijk, mücadele öncesi önemli değerlendirmelerde bulundu.
Premier Lig’de Crystal Palace karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyetin ardından konuşan Hollandalı futbolcu, hem takımın ruh halini hem de İstanbul’daki zorlu deplasmanı yorumladı.

"FAZLA SEVİNMEYİN"

Van Dijk'in beklenmedik çıkışı İngiliz medyasında da gündem oldu. Yıldız oyuncu, futbolcuların mental olarak dengede kalmasının önemine vurgu yaparak, “Şu anda en büyük zorluk sakin kalmak. Bunu birçok kez söyledim: asla çok fazla sevinmeyin ya da üzülmeyin. Sadece çalışın ve dış dünyayı çok fazla dinlemeyin” ifadelerini kullandı. Tecrübeli stoper, takımın moralini koruması gerektiğini belirtti.

Liverpool fena geliyor: Galatasaray'ı bekleyen tehlikeLiverpool fena geliyor: Galatasaray'ı bekleyen tehlike

GALATASARAY AÇIKLAMASI

İstanbul’daki karşılaşmanın kolay geçmeyeceğini belirten van Dijk, “Endişelenecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ancak Salı günü Türkiye’de Galatasaray’a karşı oynayacağımız için oldukça hızlı bir şekilde toparlanmamız gerekiyor. Orada da çok zor bir maçımız var, bu yüzden hazırlıklı olmalıyız” diyerek rakibe olan saygısını dile getirdi.

2023/02/02/aa-20220924-28981995-28981992-galatasaray-istanbulspor-1675279014.webp
Liverpool maçı Okan Buruk için büyük önem taşıyor

DEV MAÇ TRT 1'DE

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi 30 Eylül Salı günü saat 22.00’de RAMS Park’ta gerçekleşecek. Karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Yardımcıları Nicolas Danos ve Benjamin Pages olurken, dördüncü hakem olarak Jeremy Stinat görev alacak. Maç TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayınlanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

