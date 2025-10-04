Yusuf Dikeç yine başardı

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren millilerimiz, altın madalya kazandı.

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde milli sporcular, kadınlar 10 metre havalı tabanca takım, kadınlar 10 metre havalı tüfek takım ve erkekler 10 metre havalı tabanca takım kategorilerinde altın madalya elde etti.

DAMLA KÖSE VE ELİF BERFİN ALTUN BİRİNCİ OLDU

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da düzenlenen organizasyonda Damla Köse ve Elif Berfin Altun, kadınlar 10 metre havalı tüfek takım kategorisinde Norveçli rakiplerini mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

ESRA BOZABALI VE ŞEVVAL İLAYDA TARHAN ZİRVEDE

Esra Bozabalı ve Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca takım finalinde Fransız rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı.

YUSUF DİKEÇ VE MUSTAFA İNAN'DAN ALTIN MADALYA

Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan'dan oluşan milli takım da erkekler 10 metre havalı tabanca takım finalinde Almanya'dan Christian Reitz-Paul Froehlich ikilisini mağlup etmeyi başararak altın madalya kazandı.

