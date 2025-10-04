Derbide kırmızı kart: Galatasaray 10 kişi kaldı
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Rams Park'ta oynanan mücadelede ilk yarı devam ederken kırmızı kart çıktı.
GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI
35. dakikada gelişen ani Beşiktaş atağında Rafa Silva, kaleye doğru giderken yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, faulü yapan Davinson Sanchez'e kırmızı kart gösterdi.
WILFRED SINGO SAKATLANDI
Sarı-kırmızılılarda Wilfred Singo yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. 26. Dakikada oyuncunun yerine Roland Sallai maça dahil oldu.
Galatasaray'da sakatlık: Derbiye devam edemedi
TAMMY ABRAHAM BEŞİKTAŞ'I ÖNE GEÇİRDİ
Siyah-beyazlılar, 12 dakikada Tammy Abraham’ın kaydettiği golle öne geçmeyi başardı.
İLK 11’LER
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış, Osimhen
Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa, Toure, Abraham