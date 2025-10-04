Galatasaray'da sakatlık: Derbiye devam edemedi

Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'da Wilfred Singo sakatlandı. Oyuncunun yerine Roland Sallai maça dahil oldu.

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Rams Park’ta oynanan mücadelede ilk yarı devam ederken Galatasaray’a bir kötü haber daha geldi.

GALATASARAY’DA WILFRED SINGO SAKATLANDI

Sarı-kırmızılılarda Wilfred Singo yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. 26. Dakikada oyuncunun yerine Roland Sallai maça dahil oldu.

Galatasaray'da derbi öncesi karar verildi: Dursun Özbek talimatını ilettiGalatasaray'da derbi öncesi karar verildi: Dursun Özbek talimatını iletti

TAMMY ABRAHAM BEŞİKTAŞ’I ÖNE GEÇİRDİ

Siyah-beyazlılar, 12 dakikada Tammy Abraham’ın kaydettiği golle öne geçmeyi başardı.

7954d2ab-8495-479e-b235-97c0d81dacc2-001.webp
Tammy Abraham'ın golü derbide perdeyi açtı

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış, Osimhen

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa, Toure, Abraham

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

