Galatasaray'da sakatlık: Derbiye devam edemedi
Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'da Wilfred Singo sakatlandı. Oyuncunun yerine Roland Sallai maça dahil oldu.
Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Rams Park’ta oynanan mücadelede ilk yarı devam ederken Galatasaray’a bir kötü haber daha geldi.
GALATASARAY’DA WILFRED SINGO SAKATLANDI
Sarı-kırmızılılarda Wilfred Singo yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. 26. Dakikada oyuncunun yerine Roland Sallai maça dahil oldu.
TAMMY ABRAHAM BEŞİKTAŞ’I ÖNE GEÇİRDİ
Siyah-beyazlılar, 12 dakikada Tammy Abraham’ın kaydettiği golle öne geçmeyi başardı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış, Osimhen
Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa, Toure, Abraham