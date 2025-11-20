Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaş açıklaması: İçi karışık o sene bu sene!

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'de Beşiktaş'la oynayacakları karşılaşmayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, Beyaz TV'de katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

- Beşiktaş maçı bizim için çok önemli. Beşiktaş ile aramızdaki puan farkını korumak istiyoruz. Bu karşılaşmanın sezonun en güzel maçlarından biri olacağını düşünüyorum. Beşiktaş maçına çok iddialı geleceğiz. Beşiktaş’ı böyle bir kaos ortamında yakalamak zordur. ‘Kurt puslu havayı sever’ derler; biz de şu an o puslu havayı görüyoruz.

"HEDEFİMİZ NET 3 PUAN"

- Biz çıkıp topumuzu oynayacağız. Hedefimiz net 3 puan! Üzüldüğüm tek şey, üç yıldır Süper Lig’deyim ve Beşiktaş’ı bir türlü yenemedik. Bu sene gerçekten ‘o sene’ olacak gibi hissediyorum. Beşiktaş’ın içi karışık, Orkun cezalı, Rafa da büyük ihtimalle oynamayacak. Bunlar bizim için bir avantaj. Bu sezon ligdeki rakiplerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor.

Samsunspor'dan Beşiktaş açıklaması

- Sezon başında dört büyüklerle oynayacağımız maçlar için özel bir prim belirlemiştik. Bu maçta da o prim geçerli olacak.

- Devre arasında bir kaleci dışında transfer yapmayı düşünmüyoruz. Onun dışında kadroyu bozmak istemiyorum. Kadromuz gerçekten iyi; yanlış bir transfer takımı çatırdatabilir. Takım içinde inanılmaz bir kardeşlik ortamı var. Devre arasında kimse iyi oyuncusunu vermez."