Yüksel Yıldırım: Türk Futbolunun 'Kara Cuması' olarak tarihe geçmiştir

Yayınlanma:
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray ile yaptıkları maç sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.

Mücadele sonrası Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

''KARA CUMASI OLARAK TARİHE GEÇMİŞTİR''

Yıldırım paylaşımında, "Tüm Türkiye'nin gözleri önünde, skoru ve emeği direkt etkileyecek olan son dakika penaltısını vermeyenler ve o pozisyonu VAR odasında görmek istemeyenler, sadece Samsunspor'umuzun hakkını değil, Türk futbolunun adaletini de gasp etmiştir. Bu 5 Aralık Cuma günü Türk Futbolunun 'Kara Cuması' olarak tarihe geçmiştir." ifadelerini kullandı.

''EN SERT TEPKİYİ VERECEĞİZ''

Hakem kararlarına tepki gösteren Yüksel Yıldırım, "Biz Samsunspor FK olarak bu açık haksızlık karşısında susmayacağız! Bu kararın arkasındaki tüm sorumluların hesap vermesi için elimizden gelen en sert tepkiyi vereceğiz!" notunu düştü.

''KİMSEYE DİZ ÇÖKMEZ VE ÇÖKMEYECEKTİR''

Yüksel Yıldırım taraftara birlik çağrısı yaptı ve "Büyük Samsunspor taraftarı! Merak etmeyin, bu kirli oyuna en güzel cevabı birlikte daha sıkı kenetlenerek ve gelecek maçlarda zaferler kazanarak vereceğiz. Birlikte başaracağız ve birlikte yükseleceğiz!

Unutmayın, Samsunspor asla kimseye diz çökmez ve çökmeyecektir!!!" notunu düştü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

