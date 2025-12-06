Deniz Çoban herkesin tersini söyledi

Yayınlanma:
Eski hakem Deniz Çoban'ın Galatasaray-Samsunspor maçı değerlendirmesi gündem oldu.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.

HAKEMİN KARARLARI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Hakem Mehmet Türkmen'in maç içindeki kararları tartışma konusu oldu.

Erman Toroğlu'ndan penaltı açıklaması: Hakem kararıylaErman Toroğlu'ndan penaltı açıklaması: Hakem kararıyla

SAMSUNSPOR PENALTI BEKLEDİ

Samsunspor, ceza sahası içinde Kazımcan'a çarpan top sonrası penaltı bekledi ancak VAR izleme tavsiyesi vermedi ve hakem maçı devam ettirdi.

DENİZ ÇOBAN HERKESİN TERSİNİ SÖYLEDİ

Eski hakem Deniz Çoban, Galatasaray-Samsunspor maçının son bölümünde yaşanan pozisyona dair değerlendirmede bulundu.

Büyük bir çoğunluğun Kazımcan Karataş'ın pozisyonu için 'penaltı' ifadesini kullanırken, Deniz Çoban devam kararının doğru olduğunu belirtti.

İşte Deniz Çoban'ın pozisyona dair değerlendirmesi:

Hakem eli kapalı gibi bir işaret yaptı. Bu porgramı yapmaya başladığımdan beri anlattım. Bir daha anlatacağım. Nyon'da düzenlenen toplantıda teknik direktörlere sunum yapıyor ve teknik direktörlere soruyor "Penaltı mı değil mi?". Yarısı penaltı, yarısı değil diyor. Oyun kuralları kitabında en çok değişen kural bu pozisyonlar.

Bu pozisyonda herkesi ikna edemezsiniz. Oyuncunun o anki pozisyona dair aksiyonu pozisyonu ikna edebiliyor mu? Kol açık diye bir kural yok. Kol açık diye bir yere varamayız. Kazımcan'ın kolları doğal pozisyonda, kollarını kaçıracak bir an yok ve yakın mesafeden top geliyor. VAR'ın bu pozisyonla işi olmaz. Devam kararı doğru.

