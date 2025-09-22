Yılmaz Vural neye uğradığını şaşırdı

Türkiye'nin en çok takım çalıştıran teknik direktörlerinden olan Yılmaz Vural, uzun süredir takım çalıştırmıyordu.

Vural, geçen hafta TFF 1. Lig takımı Sarıyer'in başına geçmişti.

Sarıyer, Yılmaz Vural yönetimindeki ilk maçta kendi sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi.

Yılmaz Vural'ın takımı varlık gösteremezken, Pendikspor 32. dakikada Mallik Wilks'in golüyle 1-0 öne geçti.

Sarıyer, ikinci yarıda beraberlik golü için çabaladıysa da başarılı olamadı.

Pendikspor 85. dakikada Thuram'la bir gol daha buldu ve durum 2-0 oldu.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Sarıyer sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Yılmaz Vural böylece ilk maçını yenilgiyle kapattı.

Pendikspor, ligde 6. sıraya çıkarken, Sarıyer 5 yenilgi 1 beraberlik ve 1 puanla 17. sıraya indi.

Ligde bir sonraki hafta Sarıyer, Amed deplasmanına giderken Pendikspor ise Sakaryaspor'u konuk edecek.

