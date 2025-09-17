Yılmaz Vural imzayı attı: Yeni takımı açıklandı
Yayınlanma:
Yılmaz Vural, 1. Lig ekiplerinden Sarıyer SK'nin başına geçti.
TFF 1. Lig’e kabus gibi bir başlangıç yapan Sarıyer SK’de merakla beklenen teknik direktör değişikliği yaşandı.
YILMAZ VURAL İMZAYI ATTI
Mavi-beyazlılar sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural’ın getirildiğini duyurdu.
Sarıyer SK’den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yeniden Sarıyer'imizde! Türk futbolunun deneyimli ismi, daha önce de camiamıza hizmet eden Yılmaz Vural, yeniden yuvaya döndü. Saha kenarındaki enerjisi, futbol bilgisi ve Sarıyer'e olan aidiyetiyle hocamıza tekrar hoş geldin diyoruz.
LİGDE SADECE 1 PUAN ALDILAR
Geride kalan 5 haftada sadece 1 puan almayı başaran Sarıyer SK, 19. sırada yer alıyor.
