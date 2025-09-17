Yılmaz Vural imzayı attı: Yeni takımı açıklandı

Yılmaz Vural imzayı attı: Yeni takımı açıklandı
Yayınlanma:
Yılmaz Vural, 1. Lig ekiplerinden Sarıyer SK'nin başına geçti.

TFF 1. Lig’e kabus gibi bir başlangıç yapan Sarıyer SK’de merakla beklenen teknik direktör değişikliği yaşandı.

YILMAZ VURAL İMZAYI ATTI

Mavi-beyazlılar sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural’ın getirildiğini duyurdu.

Sarıyer SK’den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yeniden Sarıyer'imizde! Türk futbolunun deneyimli ismi, daha önce de camiamıza hizmet eden Yılmaz Vural, yeniden yuvaya döndü. Saha kenarındaki enerjisi, futbol bilgisi ve Sarıyer'e olan aidiyetiyle hocamıza tekrar hoş geldin diyoruz.

LİGDE SADECE 1 PUAN ALDILAR

Geride kalan 5 haftada sadece 1 puan almayı başaran Sarıyer SK, 19. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Spor
Fenerbahçe'de penaltı kaçtı
Fenerbahçe'de penaltı kaçtı
Mourinho ilk kez açıkladı: Fenerbahçelileri çıldırtacak karar
Mourinho ilk kez açıkladı: Fenerbahçelileri çıldırtacak karar
Ali Koç'a desteğini açıkladı: Aylar önce istifasını istemişti
Ali Koç'a desteğini açıkladı: Aylar önce istifasını istemişti