Yılmaz Vural imzayı attı: Yeni takımı açıklandı

TFF 1. Lig’e kabus gibi bir başlangıç yapan Sarıyer SK’de merakla beklenen teknik direktör değişikliği yaşandı.

Mavi-beyazlılar sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural’ın getirildiğini duyurdu.

Sarıyer SK’den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yeniden Sarıyer'imizde! Türk futbolunun deneyimli ismi, daha önce de camiamıza hizmet eden Yılmaz Vural, yeniden yuvaya döndü. Saha kenarındaki enerjisi, futbol bilgisi ve Sarıyer'e olan aidiyetiyle hocamıza tekrar hoş geldin diyoruz.