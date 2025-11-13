Yılmaz Vural Icardi gerçeğini açıkladı

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, Galatasaray’ın Süper Lig’deki liderliğini değerlendirirken Torreira, Icardi, Barış Alper ve Okan Buruk hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vural, Icardi'nin en büyük sıkıntısını da anlattı.

Galatasaray’ın Süper Lig’de liderliğini sürdürmesine rağmen özellikle Kocaelispor yenilgisin ardından Sarı Kırmızılı futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk'a yöneltilen eleştiriler arttı.
Vole YouTube kanalında konuşan teknik direktör Yılmaz Vural, Sarı - Kırmızılı takımın son dönemdeki performansını yorumladı.

"ACAYİP AGRESİF OYNUYOR"

Yılmaz Vural Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Torreira'dan özgü dolu sözlerle bahsederken, "Torreira diye bir adam var, enerji küpü. Savunuyor, oyunu başlatıyor, acayip agresif oynuyor" ifadelerini kullandı.

ICARDI GERÇEĞİ

Vural'dan Icardi gerçeği

Icardi'nin sakatlık sonrası toparlanamadığına vurgu yapan Yılmaz Vural, "Icardi gibi bir adam takımda sıradanlaştı. Geçen seneki başarıların yüzde 100 pay sahibi olan adam. Ama uzun bir sakatlık yaşadı, yeniden form yakalaması kolay değil" sözleriyle Icardi gerçeğini açıkladı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kavgasıGalatasaray'da Barış Alper Yılmaz kavgası

Yılmaz Vural Galatasaray ile ilgili tespitlerine şu sözlerle devam etti:

Barış Alper Yılmaz acayip bir ivme kaybetti.
Çok başarılı, niye hırpalıyorsunuz?
Maaşını yükseltmek için illa bir şeyler mi yapması lazım?
Bir denge sağlamak lazım.

OKAN BURUK ÖVGÜSÜ

Okan Buruk, oyuncu ilişkilerinde muazzam.
Egoları yönetmek kolay değil.
Kocaelispor maçında duygusal davrandı.
Icardi ile Osimhen’i birlikte oynattı ve Icardi’yi oyundan almadı.
En kralı bile oyundan çıkarken tepki göstermiyor.
Adam gibi çıkıp oturuyorlar.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

