Yılmaz Vural Icardi gerçeğini açıkladı
Galatasaray’ın Süper Lig’de liderliğini sürdürmesine rağmen özellikle Kocaelispor yenilgisin ardından Sarı Kırmızılı futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk'a yöneltilen eleştiriler arttı.
Vole YouTube kanalında konuşan teknik direktör Yılmaz Vural, Sarı - Kırmızılı takımın son dönemdeki performansını yorumladı.
"ACAYİP AGRESİF OYNUYOR"
Yılmaz Vural Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Torreira'dan özgü dolu sözlerle bahsederken, "Torreira diye bir adam var, enerji küpü. Savunuyor, oyunu başlatıyor, acayip agresif oynuyor" ifadelerini kullandı.
ICARDI GERÇEĞİ
Icardi'nin sakatlık sonrası toparlanamadığına vurgu yapan Yılmaz Vural, "Icardi gibi bir adam takımda sıradanlaştı. Geçen seneki başarıların yüzde 100 pay sahibi olan adam. Ama uzun bir sakatlık yaşadı, yeniden form yakalaması kolay değil" sözleriyle Icardi gerçeğini açıkladı.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kavgası
Yılmaz Vural Galatasaray ile ilgili tespitlerine şu sözlerle devam etti:
Barış Alper Yılmaz acayip bir ivme kaybetti.
Çok başarılı, niye hırpalıyorsunuz?
Maaşını yükseltmek için illa bir şeyler mi yapması lazım?
Bir denge sağlamak lazım.
OKAN BURUK ÖVGÜSÜ
Okan Buruk, oyuncu ilişkilerinde muazzam.
Egoları yönetmek kolay değil.
Kocaelispor maçında duygusal davrandı.
Icardi ile Osimhen’i birlikte oynattı ve Icardi’yi oyundan almadı.
En kralı bile oyundan çıkarken tepki göstermiyor.
Adam gibi çıkıp oturuyorlar.