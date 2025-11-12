Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kavgası

Yayınlanma:
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında futbolculara yönelik eleştiriler tartışmaya yol açtı. Başkan Dursun Özbek, isim verilerek yapılan yorumlara sert tepki gösterdi. Özellikle Barış Alper Yılmaz eleştirileri salonda gerginlik yarattı.

Galatasaray Kulübü’nün Kasım ayı olağan Divan Kurulu toplantısı gergin geçti. Özellikle Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi üzerinden yapılan eleştiriler, üyeler arasında sert tartışmalara neden oldu. Toplantıda Barış Alper Yılmaz kavgası çıktı.

"BARIŞ ALPER'E GÜLE GÜLE"

Divan üyesi Turcan Bolayır, Kocaelispor maçını örnek göstererek Yunus Akgün’ün yokluğunda sahaya çıkan oyuncuyu eleştirdi. Ardından Barış Alper için, “Sempatik ve hızlı ama ocak ayında iyi teklif gelirse ‘Güle güle’ diyelim” ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek: Böyle konuşmayalım

DURSUN ÖZBEK SİNİRLENDİ

Başkan Dursun Özbek, bu sözlere müdahale ederek, “Futbolcularımız hakkında böyle konuşmayalım, bizi dinliyorlar” dedi. Ancak Bolayır, “Dinleyebilirler! Küfür mü ediyorum? İsim vermemek mi olur?” diyerek tepki gösterdi.

Galatasaray'da Okan Buruk'u şoke eden ayrılık: BıraktıGalatasaray'da Okan Buruk'u şoke eden ayrılık: Bıraktı

GERGİNLİK ARTTI

Bolayır, ocak ayında üç yabancı transfer yapılması gerektiğini savunarak bazı futbolcuların fiziksel yetersizliklerini dile getirdi. Özbek ise toplantının sonunda bir kez daha uyarıda bulunarak, “Ne olur futbolcuların adını zikrederek yok şöyle yok böyle deme. Sizin sözleriniz basına farklı yansıyor” ifadelerini kullandı.

