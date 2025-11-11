Yıldız futbolcunun evine hırsız girdi: Evdeyken hırsızlarla karşılaştı

İngiltere'de Chelsea forması giyen Raheem Sterling'in evine hırsızlar girdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Raheem Sterling, korkunç bir olay yaşadı.

AİLESİ İLE EVDEYKEN HIRSIZLAR GİRDİ

Mirror'un haberine göre; İngiliz yıldız oyuncunun ailesi de yanındayken evine hırsızlar girdi.

Haberin devamında, Sterling ve ailesinin, Cumartesi günü saat 19:00'da yaşanan olaydan yara almadan kurtulduğu ifade edildi.

HIRSIZLAR ŞAŞKINLIK YAŞADI

Ayrıca, saldırganların Sterling’in evde olduğunu fark edince şaşkınlık yaşadıkları, bu nedenle değerli eşyaları alıp kaçmayı başaramadıkları belirtildi.

Olay sonrası yaşananlarla ilgili olarak polis tarafından bir rapor hazırlandığı da ifade edildi.

Sterling’in yaşadığı bu olay, futbol camiasında gündem oldu.

Taraftarlar, sosyal medya üzerinden yıldız futbolcuya moral veren paylaşımlar yaptı.

İngiliz basını, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurgularken, benzer olayların son dönemde Premier Lig oyuncularını hedef aldığına dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

