Taner Taşkın'ın görevine son verildi

Yayınlanma:
Manisa FK'de teknik direktör Taner Taşkın dönemi sona erdi.

1. Lig ekiplerinden Manisa FK, teknik direktör Taner Taşkın ile yollarını ayırdı.

''KARŞILIKLI GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARILMIŞTIR''

Kulüpten yapılan açıklamada, Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıldığı belirtilerek, "Yapılan ortak değerlendirmeler sonucunda, mevcut koşullar doğrultusunda bir değişimin Manisa Futbol Kulübü adına daha uygun olacağı yönünde karşılıklı görüş birliğine varılmıştır." denildi.

Manisa FK yönetimi, Taner Taşkın'a emeklerinden dolayı teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi, kulübün hedefleri doğrultusunda da gerekli adımları atmaya kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

Luis de la Fuente şaşkın: Bu normal değilLuis de la Fuente şaşkın: Bu normal değil

1. LİG'DE ATEŞ HATTINDA

Manisa FK, 1. Lig'de oynadığı 13 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Topladığı 10 puanla 18. sırada yer alıyor.

Manisa FK, ligde 21 Kasım Cuma günü Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

