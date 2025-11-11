Luis de la Fuente şaşkın: Bu normal değil

İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, sakatlanan Lamine Yamal hakkında açıklamalarda bulundu.

''BU NORMAL DEĞİL''

RNE'ye konuşan tecrübeli teknik adam, ''Federasyonun kontrolü dışında gerçekleşen bazı tıbbi süreçler var. Olan oldu, bunu kabul etmek zorundayız. Ancak açık söylemek gerekirse, daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadım. Bu normal değil ve hepimizi şaşırttı." dedi.

Jose Mourinho'dan Benfica yönetimine olay istek

LAMINE YAMAL'IN PERFORMANSI

Barcelona ile bu sezon 11 resmi maçta oynayan Lamine Yamal, 6 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

TÜRKİYE'YE KARŞI YOK!

Lamine Yamal, 18 Kasım Salı günü İspanya'da oynanacak Türkiye - İspanya mücadelesinde forma giyemeyecek.

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda oluşan puan durumu şu şekilde:

1- İspanya: 12 puan

2- Türkiye: 9 puan

3- Gürcistan: 3 puan

4- Bulgaristan: 0 puan