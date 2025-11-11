Jose Mourinho'dan Benfica yönetimine olay istek

Jose Mourinho'dan Benfica yönetimine olay istek
Yayınlanma:
Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, başkandan flaş bir istekte bulundu.

Benfica'da teknik direktör Bruno Lage'nin yerine gelen Jose Mourinho, Benfica ile 12 maça çıkarken 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 0 ÇEKTİ

Şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile 3 maça çıkan Mourinho, hiç galibiyet alamadı ve 0 çekti.

Nihat Kahveci Galatasaray'ın göndereceği futbolcuları duyurdu

YÖNETİMDEN FLAŞ İSTEK

Portekizli teknik adam, ara transfer dönemi için yönetimden flaş bir talepte bulundu.

Record'da yer alan habere göre; Mourinho, ocak ayı transfer dönemi için yönetimden 5 bölgeye transfer istedi.

Haberin devamında Mourinho'nun sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve forvet istediği belirtildi.

LİGDE 3. SIRADA

Benfica, ligde topladığı 25 puanla 3. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

