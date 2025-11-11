Jose Mourinho'dan Benfica yönetimine olay istek

Benfica'da teknik direktör Bruno Lage'nin yerine gelen Jose Mourinho, Benfica ile 12 maça çıkarken 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 0 ÇEKTİ

Şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile 3 maça çıkan Mourinho, hiç galibiyet alamadı ve 0 çekti.

YÖNETİMDEN FLAŞ İSTEK

Portekizli teknik adam, ara transfer dönemi için yönetimden flaş bir talepte bulundu.

Record'da yer alan habere göre; Mourinho, ocak ayı transfer dönemi için yönetimden 5 bölgeye transfer istedi.

Haberin devamında Mourinho'nun sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve forvet istediği belirtildi.

LİGDE 3. SIRADA

Benfica, ligde topladığı 25 puanla 3. sırada yer alıyor.