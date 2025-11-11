Jose Mourinho'dan Benfica yönetimine olay istek
Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, başkandan flaş bir istekte bulundu.
Benfica'da teknik direktör Bruno Lage'nin yerine gelen Jose Mourinho, Benfica ile 12 maça çıkarken 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 0 ÇEKTİ
Şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile 3 maça çıkan Mourinho, hiç galibiyet alamadı ve 0 çekti.
YÖNETİMDEN FLAŞ İSTEK
Portekizli teknik adam, ara transfer dönemi için yönetimden flaş bir talepte bulundu.
Record'da yer alan habere göre; Mourinho, ocak ayı transfer dönemi için yönetimden 5 bölgeye transfer istedi.
Haberin devamında Mourinho'nun sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve forvet istediği belirtildi.
LİGDE 3. SIRADA
Benfica, ligde topladığı 25 puanla 3. sırada yer alıyor.