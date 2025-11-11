Nihat Kahveci Galatasaray'ın göndereceği futbolcuları duyurdu

Nihat Kahveci, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Galatasaraylı futbolcular Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın takımdan ayrılacağını ifade etti.

''HEP BU BAHİS İŞİYLE ANILACAKLAR''

İki futbolcu hakkında konuşan Kahveci, "Bu işler bireysel. Kimse camiaya felan yıkmaya çalışmasın. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, TFF'den 3 ila 12 ay arası ceza alacak. Artık futbola dönseler bile hep bu bahis işiyle anılacaklar. Çok üzücü bir durum. Eren ve Metehan bahis oynadığını kabul ettiler. Ama hiç kimse şu yaptıklarını kolay kolay sindiremezler. Çünkü daha önce böyle bir şeye şahit olmadık." dedi.

''TAHMİNİM DE ÖYLE OLACAK ZATEN''

Galatasaray'ın iki futbolcuyla yollarını ayıracağını dile getiren Kahveci, "Ben Galatasaray Başkanı olsaydım yollardım iki futbolcuyu da. Tahminim de öyle olacak zaten. Çünkü bu başka bir şey. Evet Galatasaray'ın adı kirlenmedi ama yarın öbür gün geldi boş kalede topu auta attı bak neler düşünülecek? Bu işin 1 kere 50 keresi yok. Yanlışlıkla, istenmeden yapılan doping işi değil. Hele ki şöyle bir ortamda en ufak koz bile verirsen dışarıya hiç iyi olmaz. Mesela Necip Uysal 'Ben oynamadım' diyor. Eğer oynamadıysan aç davanı kendini temize çıkar ve aklan. İtibarını düşürme." ifadelerini kullandı.