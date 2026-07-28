Yeni sezona hazırlanırken Fofana'yı transfer ettiler

TFF 1. Lig takımlarından Keçtaş Ankara Keçiörengücü, yeni sezon hazırlıklarına Bolu kampında devam etti. Ankara ekibi, sabah antrenmanını teknik ve taktik çalışmayla tamamladı.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, "Burada ayın 30'unda Gençlerbirliği ile hazırlık maçı yaparak kampımızı tamamlayacağız. Sonrasında da ilk maçımıza hazırlanacağız. Şu ana kadarki antrenmanlarda futbolcu arkadaşların hem fiziksel hem de mental uyumu gayet güzel. Verimli çalışma dönemi geçirdik" dedi.

Korkmaz, lige istedikleri gibi başlayıp hayal ettikleri bir sezon geçirmek istediklerini belirterek şöyle devam etti:

"Keçiörengücü tesisleşmesiyle kurumsal yapısını, ekonomik düzenini dengeli yürüten bir kulüp. Pek çok transferden bahsedebiliriz fakat önceliğimiz böyle bir kulübü sağlıklı şekilde yürütmeye, çalıştırmaya devam etmek. Biz bunun sportif kısmındayız. Fernandes, Loka, Hakan Bilgiç, Ali Dere gibi çok değerli hem de buraya çok üst seviyede hizmet etmiş oyuncular aramızdan ayrıldı. Bu yaş grubunu biraz daha aşağı çekerek takımı gençleştirme ve birkaç yılını daha planlama adına kadro yapısı kurduk. Bu sene play-off yarışı uzun süre yaklaşık 10 takım arasında geçebilir. 10 takımın içinde olmak bizim için öncelikli hedef. Sonra yarıştaki yerimizi yapacağımız hamlelerle belirleyebiliriz."

FOFANA İMZAYI ATTI

Takım Bolu'da hazırlıklarını sürdürürken, yönetim de Moryke Fofana'yı transfer etti.



Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, Moryke Fofana ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek "Moryke Fofana ile anlaşmaya varmış bulunuyoruz. Fofana'ya kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fofana, geçen sezon oynadığı Iğdır FK'dan sözleşmesi bitince ayrılmıştı.