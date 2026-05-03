Yasin Kol'la ilgili flaş iddia: Bunu birkaç yerde söylemiş

Sezonun en tartışmalı hakemi Yasin Kol'la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Erman Toroğlu, "TFF Başkanı haberi ondan alıyor diyorlar. Ben bu gözlemcinin işini bitireceğim demiş. Bunu birkaç yerde söylemiş" dedi.

Süper Lig'de sezonun en tartışmalı hakemi Yasin Yol'la ilgili Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddialar geldi.
Bazı hakemleri MHK Başkanı'nın tayin ettiğini ama bazılarını da tayin ediyormuş gibi yaptığını ileri süren Toroğlu, Sözcü TV'deki programda şöyle konuştu:

"YASİN KOL'U MHK EŞBAŞKANI YAPTIM"

"Bazı maçlar MHK Başkanı'nı aşıyor. Bunların temizlenmesi lazım. Hakem tayinlerine bakıyorum, dalga geçiyorlar artık. Kasıtlı mı yapılıyor? TFF kulüplerle inatlaşamaz. Dedikodulara bakıyorsun, Yasin Kol'u ben MHK eşbaşkanı yaptım. TFF Başkanı haberleri ondan alıyor diyorlar. Ben bu gözlemcinin işini bitiricem demiş. Bunu birkaç yerde söylemiş Yasin Kol.

Bir Hasan Doğan bir daha gelmedi. Biliyorum adamın ne yaptığını. Doğruyu buldu yaptı. Bir TFF Başkanı ile konuştuk. Her şeyi biliyordu ya. Bilmediğini de bilmiyordu. Futbolu idare etti bu adam kaç yıl. Türkiye'de öyle bir teknik direktörler var ki. Altı ay bir sene gidiyorlar, gazeteye geliyorlar sonra gidiyorlar. Böyle birşey var mı ya! İşçisin sen işçi kal, gazeteciysen gazeteci ol, teknik direktörsen teknik direktör ol."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

