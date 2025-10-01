Virgil van Dijk: Çok sinir bozucu

Liverpool'un takım kaptanı Virgil van Dijk, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Hollandalı oyuncu şunları söyledi:

"Şu anda bir şey söylemek zor. Penaltı kazandılar, birkaç fırsat yakaladılar ama bunlar bizim top kayıplarımızdan kaynaklandı. Gereksiz anlarda topu kaybettik, biraz dikkatsizdikb Bu da özellikle hafta sonu ligde sergilediğimiz berbat performansın ardından çok sinir bozucu.

"HOŞ BİR ŞEY DEĞİL"

Bu maçları kaybetmek hoş bir şey değil ama başımızı eğip çalışmaya devam etmeliyiz. Dış dünya size zaman tanımıyor. Zihinsel olarak çok güçlü olmalısınız.

Her şeyin yoluna gireceği konusunda endişelenmiyorum ama devam etmeli ve birbirimize kenetlenmeliyiz. Liverpool'da da biz böyle yapıyoruz."