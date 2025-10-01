Virgil van Dijk: Çok sinir bozucu

Virgil van Dijk: Çok sinir bozucu
Yayınlanma:
Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk, Galatasaray'a yenildikleri maçtan sonra konuştu.

Liverpool'un takım kaptanı Virgil van Dijk, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Hollandalı oyuncu şunları söyledi:

"Şu anda bir şey söylemek zor. Penaltı kazandılar, birkaç fırsat yakaladılar ama bunlar bizim top kayıplarımızdan kaynaklandı. Gereksiz anlarda topu kaybettik, biraz dikkatsizdikb Bu da özellikle hafta sonu ligde sergilediğimiz berbat performansın ardından çok sinir bozucu.

"HOŞ BİR ŞEY DEĞİL"

Bu maçları kaybetmek hoş bir şey değil ama başımızı eğip çalışmaya devam etmeliyiz. Dış dünya size zaman tanımıyor. Zihinsel olarak çok güçlü olmalısınız.

Galatasaray'ın Liverpool'u nasıl avladığını açıkladı: Tarih yeniden yazıldıGalatasaray'ın Liverpool'u nasıl avladığını açıkladı: Tarih yeniden yazıldı

Her şeyin yoluna gireceği konusunda endişelenmiyorum ama devam etmeli ve birbirimize kenetlenmeliyiz. Liverpool'da da biz böyle yapıyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Spor
İngilizler yıkıldı: İstanbul cehenneminden çıkamadık!
İngilizler yıkıldı: İstanbul cehenneminden çıkamadık!
İlkay Gündoğan'dan Beşiktaş açıklaması
İlkay Gündoğan'dan Beşiktaş açıklaması
Mustafa Çulcu: Hakem hatalı kararla penaltı verdi
Mustafa Çulcu: Hakem hatalı kararla penaltı verdi