Viktoria Plzen Fenerbahçe: İşte ilk 11'ler

Viktoria Plzen Fenerbahçe: İşte ilk 11'ler
Yayınlanma:
Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek.

Orkun Kökçü sessizliğini bozdu: Derbi sonrası ilk açıklamaOrkun Kökçü sessizliğini bozdu: Derbi sonrası ilk açıklama

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TSİ 23.00'te başlayacak olan mücadelenin ilk 11'leri belli oldu:

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Cerv, Valenta, Memic, Souare, Ladra, Adu, Durosinmi

Viktoria Plzen yedekleri: Tvrdon, Wiegele, Markovic, Chalupa, Spacil, Kabongo, Visinsky, Suchy, Havel, Bello, Zeljkovic

2024/11/08/hbfb.jpg

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Talisca, Oğuz, Szymanski, En-Nesyri

Fenerbahçe yedekleri: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Marco Asensio, Dorgeles Nene

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ 3'TE 3

Avrupa Ligi macerasına Dinamo Zagreb yenilgisi ile başlayan Fenerbahçe, daha sonrasında karşılaştığı Nice ve Stuttgart'ı yenmeyi başardı.

Temsilcimiz, 3'te 3 yaparak iyi gidişatını sürdürmeyi planlıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Spor
Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezaları açıklandı
Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezaları açıklandı
Orkun Kökçü sessizliğini bozdu: Derbi sonrası ilk açıklama
Orkun Kökçü sessizliğini bozdu: Derbi sonrası ilk açıklama