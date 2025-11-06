Viktoria Plzen Fenerbahçe: İşte ilk 11'ler
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
TSİ 23.00'te başlayacak olan mücadelenin ilk 11'leri belli oldu:
Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Cerv, Valenta, Memic, Souare, Ladra, Adu, Durosinmi
Viktoria Plzen yedekleri: Tvrdon, Wiegele, Markovic, Chalupa, Spacil, Kabongo, Visinsky, Suchy, Havel, Bello, Zeljkovic
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Talisca, Oğuz, Szymanski, En-Nesyri
Fenerbahçe yedekleri: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Marco Asensio, Dorgeles Nene
FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ 3'TE 3
Avrupa Ligi macerasına Dinamo Zagreb yenilgisi ile başlayan Fenerbahçe, daha sonrasında karşılaştığı Nice ve Stuttgart'ı yenmeyi başardı.
Temsilcimiz, 3'te 3 yaparak iyi gidişatını sürdürmeyi planlıyor.