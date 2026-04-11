Veda etti: Galatasaray'da 2 lig şampiyonluğu yaşadı

Galatasaray'da da 2 sezon forma giyen Brezilyalı futbolcu Fernando Reges, futbolu bıraktı.

Brezilyalı orta saha oyuncuyu Fernando Reges, 38 yaşında futbolu bıraktı.
Futbola ülkesinin Vila Nova takımında başlayan, Porto, Manchester City, Galatasaray ve Sevilla gibi Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde forma giyen Fernando, veda ettiğini açıkladı.

GALATASARAY'DA 3 KUPA KAZANDI

Fernando Reges, sarı kırmızılı formayla 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında lig, 2019'da da Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

Fernando, Galatasaray'daki ilk sezonunda 26 maçta 2 gol attı. İkinci sezonunda ise 32 maçta forma giyerken, yine 2 kez de fileleri havalandırdı.
Brezilyalı futbolcu profesyonel kariyerinde kulüplerde 625 maça çıktı ve 24 de gol attı. Brezilya Milli Takımı'nda ise 4 kez oynadı.
Fernando Reges, son olarak Portekiz'in Porto takımının kadrosunda yer alıyordu.

